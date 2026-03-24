深化越南同俄罗斯在核电领域的合作

在对俄罗斯进行正式访问的期间，当地时间3月23日，越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）举行会谈。

范明政总理强调，越南一贯奉行独立、自主、自强、多样化、多边化的对外路线，始终视俄罗斯为越南在欧洲地区可信赖的朋友和最重要的合作伙伴之一。

双方领导就两国关系发展现状与前景深入交换了意见，一致认为两国仍有巨大的合作空间，相信两国关系将持续向前发展，符合两国的要求。就克服困难、解决遗留问题、推动两国全面合作、重新定位两国在各领域的合作关系等问题进行了交流并达成一致。

同意进一步加强对话，巩固政治互信，推动各层级、各渠道的沟通，为双边合作在经贸投资、能源石油、农业、交通运输、物流等领域的全面发展奠定基础。

双方强调将努力把两国经贸投资合作提升为双边合作的亮点，有效落实欧亚经济联盟自由贸易协定，进一步为双方商品开放市场，促进投资活动。

双方肯定了两国近年来在能源、石油领域合作取得的成果。两位总理强调，能源、石油合作是两国的传统领域，是双边有效合作的象征，并表示将全力以赴促进这一关键合作领域以及相关合作项目。同意早日研究、扩大在新能源、清洁能源、可再生能源领域的合作，为绿色转型、可持续发展作出贡献。

两位领导人欢迎两国签署关于在越南合作建设核电站的协议，认为这是双边在和平利用核能领域合作的重要进展，相信这将成为越俄友谊新的象征性工程。

双方一致认为，科技合作应成为两国新的合作支柱，同意促进在2026年科技教育交流年中开展的各项交流活动，利用现有合作基础，进一步拓展信息技术、人工智能等领域的潜力项目，扩大在越俄热带中心的科研合作。

会谈后，两位总理共同见证了两国政府关于在越南领土上合作建设核电站的协议签字仪式。（完）