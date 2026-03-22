加大科学技术应用 扩大安全蔬菜种植区

为了适应气候变化，特别是在咸潮入侵日益复杂的背景下，同塔省已建设并有效发展安全蔬菜专业种植区，实现了较高的经济效益。

在该省的蔬菜生产中，农民广泛应用多种先进技术，如水培、网室和温室大棚种植、使用农用地膜、自动灌溉和节水灌溉等。

同塔省龙平乡和盛农业综合合作社社长阮青光：“目前，合作社拥有10公顷符合越南良好农业规范标准的蔬菜种植面积，同时还与外部合作，在约15公顷的土地面积上种植安全蔬菜，年产量约2000吨，供应各大超市和食堂。此外，合作社还以高出市场价约20%至30%的保底价格收购农民的全部产品。”

龙平乡已建立应用科技进行集约化种植的安全蔬菜合作社，并形成适应气候变化的生产模式，从而为市场提供了稳定且高质量的农产品。

同塔省龙平乡经济办公室专员刘清美：“龙平乡蔬菜种植总面积约为200公顷，其中一部分由合作社按照越南良好农业规范标准生产安全蔬菜，以确保产品无农药残留、符合安全要求。”

同时，各合作社也通过积极开展贸易促进活动、与省内外企业、食堂及超市建立合作关系等确保农产品销售渠道。

同塔省龙平乡和盛农业综合合作社社长阮青光：“合作社的蔬菜供应给各大超市和餐厅。因此，要达到这些标准，合作社与农民必须严格按照越南良好农业规范标准生产。同时，合作社还投资自动包装设备，以确保蔬菜在送达消费者手中时依然保持质量。”

当地将继续推动科学技术在作物集约化种植中的应用，引导农民发展清洁、安全、优质的蔬菜生产，以满足市场需求。

2026年，同塔省计划将蔬菜种植面积扩大至76245公顷，产量超过160万吨。未来，该省将继续推进农业结构调整，发展生态农业，应用科技和数字化管理种植区域，朝着“智能、绿色、适应气候变化”的现代农业方向迈进。当地农业部门将重点发展优质稻米、芒果、榴莲、莲子及安全蔬菜等主力产品，同时扩大专业化种植区，并与加工和销售环节相衔接。（完）