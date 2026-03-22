宁平省推动生态有机农业与旅游融合发展

为了迈向可持续发展，宁平省正集中建设生态、有机农业，与挖掘各地块的多元价值相结合。许多安全种植模式、高科技应用模式得到展开，为提高产品价值和保护环境做出了贡献。

金花茶产品是武家药材公司的成功产品线之一。得益于有机种植和加工环节的高科技应用，金花茶为当地带来了显著的经济效益和可持续价值。

武家药材公司副经理 范进聿：“我们在有机农业生产中应用了许多技术，特别是在金花茶以及种植区其他作物的种植、栽培和照料过程中，例如通过补充微生物有机肥来改良和提高土壤微生物群质量，提高土壤质量。除了腐熟过程，还必须补充微生物，以多样化和恢复土壤微生物群，让土壤成为活土。”

目前，宁平全省已有近26公顷获得有机生产认证，超过5000公顷水稻和700多公顷蔬菜正按照有机方向组织生产；6000公顷稻田种植面积实现减少温室气体排放。

菊芳人参合作社代表 阮德俊：“这为消费者带来了巨大价值，因为进行有机生产就不会使用影响动植物的化学品，非常保障群体健康。对于企业而言，生产带有有机品牌的产品将创造更好的价值，提升企业自身的价值。因此，进行有机生产对社区、全球和单位自身都有益。”

宁平省还有许多多元价值的农业模式，如：“三谷金黄稻田”、“舞洞荷花池”、菊芳金花茶种植区等，不仅提供有机产品，还成为吸引游客的旅游目的地。

宁平省人民委员会副主席 陈英勇：“首先是确保可持续发展，其次是提高农业领域生产者的收入，这是将有机农业与旅游相结合的可持续方向，目的是为宁平创造多元价值，为促进本省经济社会发展做出贡献，并通过农业与旅游的结合推广宁平的产品，助力越南的发展。”

以建设生态-有机-多元价值农业、以旅游为动力的发展方向，宁平省完全有条件发展特色、特有农业，以提高产品和农产品品牌的吸引力，实现农业可持续发展和国际融合。（完）