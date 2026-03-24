推动第66号决议在实践中落地见效

在贯彻落实第66号决议和第09号结论一年来，越南立法与执法工作取得一系列重要成果，体制机制在引领发展中的关键作用进一步凸显。

管理理念实现显著转变，由以往偏重管控转向更加注重服务与保障，着力营造公开透明，规范高效的法治环境，为民众和企业发展提供有力法律支撑。法律体系不断向系统完备，协调统一方向迈进，有效破解发展瓶颈，推动经济社会实现更高质量，可持续发展。

第66号决议明确提出七项重点任务，其中将数字化转型视为推动法治宣传和法治教育现代化的重要抓手。

与传统方式相比，法治宣传正加快向网络化，数字化转型，通过社交媒体，移动应用及各类线上平台实现“柔性传播”，让法律更加贴近公众，便于理解与遵循。

为弱势群体提供法律援助，成为本次决议的一大突出亮点，彰显了鲜明的人文关怀。

越南律师协会原副主席黎明心教授：“党的决议一旦契合实际，就能激发强大动力。第66号决议正是典型体现。政策与体制机制是两大基础，其中法律体系结构尤为关键。”

在制度建设方面，党的主张和路线的制度化进程明显提速，确保法律更加贴近实践需求。规范性法律文件的制定机制持续完善，程序更加科学，公开，透明，在提高效率的同时切实保障质量。

行政审批制度改革持续深化，并与体制机制完善协同推进，为生产经营活动营造更加便利的环境。

越南社会科学翰林院原副院长武庆荣教授：“法律体系必须保持内在统一，统筹处理公法与私法，经济与社会，发展与环境之间的关系，实现各方利益的协调平衡。”

与此同时，执法工作不断加强，特别是在清理和解决法律体系中存在的交叉重复，不适应问题方面取得积极进展。多元化沟通机制和意见反馈渠道有效运行，进一步提升法律的可行性与执行力。

法律文件的审查，梳理日益规范，为构建公开透明，便捷高效的法治体系奠定坚实基础。

值得关注的是，法律领域数字化转型取得明显成效。信息技术基础设施和法律数据库持续完善，显著提升国家治理能力和公共服务水平。

越共中央总书记苏林：“司法部门要主动加强研究和参谋，持续深化对社会主义法治国家的理论认识，积极参与法律体系完善战略的制定与实施，尤其要推动第66号决议落地落实，更好服务国家发展大局。”

在2026年第一季度中央完善体制机制与法律指导委员会常务会议上，苏林总书记要求，下一阶段要着力提升法律实施质效，推动法律真正落地见效，加快实现从‘文本上的良法’向‘实践中的良法’转变。

下一步，第66号决议和第09号结论的实施将继续聚焦构建系统完备，运行高效的现代法治体系，更好适应新形势下的发展要求。

重点是加快将党的重大方针政策制度化，在法律实施环节实现突破，确保法律执行更加严格、公正、高效。（完）