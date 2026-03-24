范明政总理参观原子能博物馆并考察莫斯科地铁调度控制中心

在原子能博物馆，范明政参观了“前苏联原子计划”、“先驱时代”及“现代核工业”等专题展区，深入了解核能在能源、医疗、食品工业和农业等领域的应用前景。该博物馆位于莫斯科国民经济成就展览中心，2018年建成、2023年投入运营，是一座集科普、研究与交流于一体的现代化科学空间。
范明政对苏联时期及当代俄罗斯在核能领域取得的成就表示钦佩。他指出，双方已在和平利用核能方面开展多项合作，此次访问期间两国签署了在越南建设核电站的协议，旨在保障国家能源安全。他表示，越方希望继续深化与俄方在核能领域的合作，不仅发展核电，还拓展核技术在医疗、农业及食品工业等领域的应用。
*当天，范明政总理一行还考察了莫斯科地铁调度控制中心，听取关于系统建设历程及未来发展的介绍。
莫斯科地铁自1935年投入运营，截至2024年12月总长度达466.62公里，设有271个车站，是欧洲最长、全球第八长的地铁系统，日均客流量约750万人次。
莫斯科地铁不仅以高效运行著称，其车站建筑宏伟、装饰精美，被誉为“地下宫殿”，融合艺术与现代科技，是俄罗斯重要的文化象征。
范明政总理表示，越南正推进以基础设施为突破口的发展战略，大力发展城市轨道交通，特别是在河内和胡志明市建设现代、绿色、智能的地铁系统。
莫斯科地铁的发展经验对越南具有重要参考价值，尤其是在线路规划、车站布局、枢纽建设及与城市交通体系衔接等方面。（完）
越通社