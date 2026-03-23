越南与俄罗斯促进液化天然气合作项目

在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，当地时间3月23日，越南政府总理范明政在莫斯科访问了俄罗斯及全球领先的天然气巨头——诺瓦泰克公司，以促进在越南的大型液化天然气项目。

诺瓦泰克公司董事长列昂尼德·米赫尔松表示，越南是全球发展最快的国家之一，且高度重视能源的开发。诺瓦泰克希望在越俄全面战略伙伴关系及传统合作基础上，继续获得越方支持，以扩大在越的投资。

目前，该公司对越南液化天然气领域十分感兴趣，包括与扎鲁别日石油公司共同参与袈拿项目，并进入越南不断增长的天然气市场。

范明政表示欢迎诺瓦泰克按照越南的法律法规扩大在越南的业务和投资，同时鼓励该公司与其他合作伙伴和投资者开展有效合作和健康竞争。

范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。

当天上午，范明政总理率代表团前往位于莫斯科的胡志明主席纪念碑和无名烈士纪念碑敬献花圈。

在胡志明主席纪念碑前，范明政总理一行肃立默哀，深切缅怀胡志明——这位伟大的领袖、民族英雄、世界文化名人，以及越南与前苏联（今俄罗斯）人民友好关系的奠基者；并表示将始终珍视并发扬对俄罗斯国家和人民的深厚情谊，推动越俄关系不断走深走实、更加稳固高效发展。

胡志明主席纪念碑坐落于莫斯科阿卡杰米切斯基区胡志明广场，是一项具有深厚历史文化意义的工程，象征越俄两国深厚友谊。

同日上午，范明政总理一行还前往位于克里姆林宫西侧亚历山大花园的无名烈士纪念碑敬献花圈，向在1941年至1945年苏联伟大卫国战争中英勇牺牲的红军无名烈士致以崇高敬意。

该纪念碑是俄罗斯最具神圣意义的纪念工程之一，于1967年5月8日落成。纪念设施由一块深红色斑岩石构成，上饰月桂枝与置于旗帜上的钢盔。其前方为五角星形拉长石基座，中央燃烧着象征不朽记忆的“永恒之火”，火种取自列宁格勒火星广场。火焰下方镌刻着铭文：“你的名字无人知晓，你的功绩永垂不朽”。 (完)