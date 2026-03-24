岘港海上团结协作小组：捍卫主权，守护海洋

岘港

岘港市拥有100多个海上团结协作小组。近年来，这些小组不仅在生产互助、经验交流和产品销售等方面发挥积极作用，还为维护海上主权与安全作出了重要贡献。同时，海上团结小组在推动解除欧盟对越南渔业的“黄牌”警告方面也发挥着重要作用。

岘港市QNa 95539 TS号渔船船长陈功孝：“我们正全力以赴，与国家一道努力解除IUU‘黄牌’警告，以便渔民捕捞作业更加顺利，传统渔场得到更好地保护。”

近年来，在地方政府与职能部门的密切配合下，各职能力量已经向渔民开展了大量宣传与动员工作，重点在于防止渔民非法进入外国海域作业，同时推进渔船登记、检验、安装航行监控设备以及通过港口如实申报捕捞产量等工作。

岘港市三海岛乡人民委员会副主席阮晋雄：“为了解除IUU‘黄牌’警告，地方政府已经针对每一户渔民、每一位船主开展宣传，并协助他们办理登记、检验和许可证等手续。”

为了助力尽早解除IUU“黄牌”警告，旗河港口岸边防哨所始终保持严格值班制度，全天候加强海上监控，对所有出海作业渔船进行跟踪管理，及时从早、从远发现并预判可能违反IUU规定的行为，从而采取有效措施。

岘港市旗河港口边防哨所政治员杨明德中校：“旗河港口边防哨所与沿海地方密切配合，组织开展培训和宣传活动。通过宣传动员，已有数百名参与海上主权与国家安全保护组织的渔民签署承诺书，承诺不违反相关规定，为尽早解除IUU‘黄牌’警告作出贡献。”

加强渔船队伍管理、严格执行法律规定，并充分发挥渔业协会和海上团结小组的作用是岘港市各有关部门和渔民正在实施的根本性措施，旨在尽快解除IUU“黄牌”警告。（完）