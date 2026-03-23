越中两国军民携手维护边境地区安全稳定

2014年3月，越中边境国防友好交流活动首次举行。该项目宛如一阵清新的春风，将友谊的种子播撒在两国边境线上。

12个春秋过去，这些种子已萌芽生长，当年的嫩芽如今已深深扎根于大地，成长为枝繁叶茂、象征越中友谊的参天大树。

在中共中央总书记、国家主席习近平于2025年对越南进行国事访问期间，双方领导人发表了联合声明。其中第五项明确指出：双方重申有必要构建更加务实的国防安全合作支柱。国防安全合作是越中关系的重要支柱之一，为巩固两党两国之间的战略互信作出重要贡献。双方一致同意加强两国军队高层及各级别交往，充分发挥诸如边境国防友好交流等机制的作用。

今年，第十次越中边境国防友好交流于3月18日至19日举行，全面完成既定内容，进一步巩固两国军队与人民之间的团结，传递睦邻友好、合作互信的信息。其中，一大亮点是两国海军在北部湾海域开展的联合巡逻与训练。

今年，越南人民海军派出015号“陈兴道”舰和012号“李太祖”舰参加与中国海军的联合巡逻。本次联合任务在内容上有诸多创新，训练科目更加丰富多样，并首次在反海盗课目中进行轻武器实弹射击。

越南海军司令海军中将陈青严：“这是此次交流活动的新点，体现出越中海军合作内容更加丰富，有助于维护北部湾海域安全秩序，提高应对非传统安全挑战能力，增强双方互信与相互理解，并推动两国海军合作走深走实、不断发展。”

此前，双方已成功组织39次北部湾联合巡逻，并在巡逻框架内多次开展海上联合训练。在交流活动框架下，在边境地区展开的一系列活动包括：为更好服务边民医疗需求而动工建设的海山乡友谊卫生站、访问茶古边防站和广宁省芒街市陈富高中学校等。在那里，两国国防部长共同欣赏了两国学生表演友谊主题的文艺节目。对尚在求学阶段的学生来说，或许尚不能清晰定义“友谊”与“合作”，但他们能够感受到，在边境的另一侧，有着亲切友好的朋友们。这些美好的情感，将伴随他们成长。

越南广宁省芒街市学生黄秋河：“同学们非常友好、开朗，我也会说一点点中文，可以进行基本交流。”

与此同时，在中国广西，双方还展开了参观“海上胡志明小道”遗址、向中越人民革命烈士纪念碑敬献花圈等活动。多样化的活动表明，两国边境国防友好交流正不断向更广、更深层次发展。

防城港市政府领导强调，“以军队为桥梁、各方共同参与”的边境国防友好交流模式，为双方推动务实合作创造了良好条件，有利于发挥地方作用，促进边境地区对外开放与合作，加强互联互通，推动经济发展，提升边民生活水平。

此次交流活动在北仑二桥落下帷幕。这里不仅连接两国边境，更见证了两国的互信与合作。从这里，和平、稳定与发展的信息不断传播，有助于推动两国关系日益发展，为两国人民带来福祉。

在广宁省芒街市民众的热情欢迎中，越南国防部长潘文江向当地民众致以感谢。两国边民朴实而热情的接待，为本次交流活动的成功作出了重要贡献。

越中第十次边境国防友好交流成为建设和平、友好、合作与可持续发展边境的重要里程碑。这一机制的持续推进，体现了在国际形势复杂下深远的战略眼光与国防外交思维。

广宁省芒街一坊武氏草：“每次举办类似交流活动之后，必将进一步促进双方在经济社会等各领域的合作，不断拓展合作空间，保障国防安全，实现两国共同发展、共同强大，为建设和平、友好、平等、合作共赢的边境作出贡献。 ”

广宁省芒街一坊朱文安初高中学校教师范文提：“此次举办的一系列活动，特别是在当前国际政治形势复杂多变的背景下举行，充分展现了越中两国之间的友谊。我感到非常高兴和自豪，两国邻邦能够保持这样世代相传、万古长青的友好关系。”

这一交流机制已经超越了一般对外活动的范畴，逐渐形成独特的文化象征，成为两国军队共同培育的宝贵精神财富。在越中边境线上，友谊之树将长青，见证着两国军队和人民携手守护和平友谊边界线、共创稳定、迈向繁荣未来的共同愿景。（完）