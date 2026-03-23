越共十四届二中全会开幕 聚焦多项基础性重大议题

越南共产党第十四届中央委员会第二次会议3月23日上午在河内开幕。本次全会审议、讨论并决定多项具有基础性、战略意义的重大议题，直接关系党的十四大决议的贯彻落实。越共中央总书记苏林主持会议并致开幕词，国会主席陈青敏主持开幕式。

苏林在开幕讲话中强调，本次会议所讨论并作出决定的各项内容，是将党的决议落到实处的 “法律走廊”“运行规则”、“纪律原则”和“行动准则” ，为实现国家两个百年奋斗目标奠定坚实基础。

根据议程，会议将审议第十四届中央委员会全任期工作计划；中央委员会、政治局、书记处工作条例；党的章程实施规定；关于检查、监督和党的纪律工作的规定；中央检查委员会工作条例；党内政治思想工作规定；总结中央关于检查监督以及反腐败、反浪费、反消极的一系列重要决议；审议2026—2031年任期国家机关领导人事工作；并就2026—2031年五年经济社会发展计划、国家财政计划、中期公共投资计划等重大事项提出意见。

苏林要求准确 “定位” 党内检查监督、纪律以及反腐败、反浪费、反消极工作的作用。这不仅是 “内部治理” 的问题，更是关系党的生死存亡的关键；必须把党的建设与国家发展和提高人民生活水平紧密结合起来。中央的一切制度、主张和决策都应指向一个目标：使党更强大，使国家机器更加完善，使干部更加廉洁坚定，使运行机制更加清晰，使资源更加畅通。

关于2026—2031年五年经济社会发展计划、国家财政计划和中期公共投资计划，苏林要求以战略思维加以审议，以增强战略自主、激发发展动能，应对复杂多变的国际环境。（完）