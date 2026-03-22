经济

越南-俄罗斯：拓展空间，提升贸易合作层次

在自1950年建立的传统友谊基础上，越南与俄罗斯关系不断得到巩固并在多个领域全面发展。

2025年，越俄双边贸易额达47.7亿美元。图自越通社
2025年，越俄双边贸易额达47.7亿美元。图自越通社

越通社河内——在自1950年建立的传统友谊基础上，越南与俄罗斯关系不断得到巩固并在多个领域全面发展。两国于2012年将关系提升为全面战略伙伴关系，并实施了越南与欧亚经济联盟自由贸易协定（EAEU），为推动双边经贸投资合作创造了重要动力。在此背景下，越南政府总理范明政对俄罗斯的正式访问有望开辟新机遇，助力两国贸易合作关系迈上新台阶。

合作成果显著

越南工贸部境外市场开发局表示，俄罗斯是越南重要经济伙伴之一，特别是在工业和能源领域。在全球经济和地缘政治形势复杂多变的背景下，双边经贸关系仍保持积极增长态势。

据越南海关局统计数据显示，2025年，越俄双边贸易额达47.7亿美元，较2024年增长4%。其中，越南对俄罗斯出口额达近22.6亿美元，下降3.2%。反之，越南从俄罗斯进口额达25.1亿美元，增长11.6%。2026年前2个月，两国双边贸易额达7亿美元，同比下降5.1%。

据境外市场发展局报告，截至2025年底，俄罗斯在越南投资项目共213个，注册资本总额近9.96亿美元，在对越投资的153个国家和地区中排名第28位。俄罗斯对越南的投资主要集中在采矿、住宿和餐饮服务、加工制造业等领域。

越南目前在俄罗斯投资项目共18个，投资总额近16.4亿美元，在越南境外投资的85个国家和地区中位居第四。越南对俄罗斯投资主要集中在采矿、工业、房地产等领域。

在近期举行的越俄政府间经贸与科技合作委员会工业合作分委会第十四次会议上，双方在交通工具制造、铁路产业、机械制造、医药及医疗设备、采矿、化工、冶金等领域上达成多项重要共识。

拓展合作空间

据越南工贸部，目前，越俄两国能源与油气合作不再局限于原油勘探开采活动，而扩展到多个具有高技术水平和高附加值的新领域。双方正在推动的合作领域包括在越南建设燃气发电厂、提供液化天然气、发展可再生能源基础设施、生产发动机燃料、对现有能源设施进行现代化改造等。

越南工贸战略政策研究院代表郑明英表示，可再生能源合作，特别是海上风电合作，正成为越俄关系转型升级的充分体现。

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2025年，越南对俄罗斯出口额达近22.6亿美元。图自越通社

“这一合作不仅具有经济意义，更承载着传承传统友谊的象征价值，开启两国迈向全球前沿领域的新篇章”，郑明英明确指出。

专家分析认为，越南正处于能源转型关键阶段，可再生能源已从“选项”转变为“战略必需”。凭借资源优势、地理位置及不断改善的投资环境，越南正成为大型能源项目的理想投资地。

与此同时，俄罗斯在油气、机械制造、能源及科技等基础产业领域拥有显著技术优势，双方互补性强，合作空间广阔。

为进一步推动越俄经贸关系发展，工贸部表示将持续完善双边经贸合作机制，充分发挥越南与欧亚经济联盟自由贸易协定作用，在新形势下关注优化商品结构、兼顾双方需求与潜力，实现互利共赢。

重点举措包括：创新合资合作模式，增强灵活性与适配性，发挥两国经济互补优势，加强贸易促进，推动企业对接，将越俄贸易投资论坛机制化，打造企业、商会及官方机构之间的稳定对话平台。

同时，将加大对俄专题经贸促进团组的工作力度，支持企业参加展会、论坛，拓展与大型分销体系特别是连锁超市及电商平台的合作，强化越南市场、品牌和产品推广，重点提升国家品牌产品在俄罗斯的知名度。

此外，工贸部将加强对国际及区域市场形势的监测分析，及时提出建议，帮助企业有效应对，并加大对俄罗斯贸易政策、进口规定、食品安全标准和检疫要求的宣传力度，发布专业资料，提升贸易救济预警能力。

上述一系列举措将为拓展合作空间、推动越俄经贸关系实现更高水平更可持续发展奠定坚实基础。（完）

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越通社
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