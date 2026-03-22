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俄罗斯学者：范明政俄罗斯之行被期待将助力双边合作取得积极转变

瓦尔东斯基指出，越南奉行的多边对外经济政策符合这个人口众多、增长迅速、拥有漫长海岸线且地理位置靠近快速发展经济体的国家的自然条件。

俄罗斯科学院经济研究所经济博士列昂尼德·鲍里索维奇·瓦尔东斯基。图自越通社
俄罗斯科学院经济研究所经济博士列昂尼德·鲍里索维奇·瓦尔东斯基。图自越通社

越通社河内—— “双方迎来一个全面、长期合作计划，以及推动双边合作取得积极转变的机遇”。这是俄罗斯科学院经济研究所经济博士列昂尼德·鲍里索维奇·瓦尔东斯基（Leonid Borisovich Vardomsky）在越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问前夕，接受越通社驻俄罗斯记者的采访时做出的评价。

瓦尔东斯基指出，越南奉行的多边对外经济政策符合这个人口众多、增长迅速、拥有漫长海岸线且地理位置靠近快速发展经济体的国家的自然条件。在这一路线中，越南彰显出是一个颇具吸引力的合作伙伴，以及经济不断现代化和充满活动的国家。越南正在广泛参与全球价值链，与顶尖国际企业开展了多个大型项目。这证明越南是一个可靠的合作伙伴，同时为国家创造了非常可观的收入。

从研究人员的角度看，瓦尔东斯基强调，尽管合作规模尚有限，但两国都关心将经济关系提升至与政治互信关系相称的水平。瓦尔东斯基认为，范明政此访的重点是在复杂多变的世界中能源及其他供应源问题。瓦尔东斯基希望此访将取得积极成果，并强调双方正迎来一个全面、长期的合作计划。制定和实施该计划将需要付出巨大努力，以进一步深入了解两国当前和未来的利益，以及将其转化为双边合作成效的可能性。（完）

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越通社
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