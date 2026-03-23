越南政府总理范明政在俄罗斯莫斯科向胡志明主席纪念碑敬献花圈

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，当地时间3月23日上午，越南政府总理范明政率代表团前往位于莫斯科的胡志明主席纪念碑 和无名烈士纪念碑敬献花圈。



在胡志明主席纪念碑前，范明政总理一行肃立默哀，深切缅怀胡志明——这位伟大的领袖、民族英雄、世界文化名人，以及越南与前苏联（今俄罗斯）人民友好关系的奠基者；并表示将始终珍视并发扬对俄罗斯国家和人民的深厚情谊，推动越俄关系不断走深走实、更加稳固高效发展。





胡志明主席纪念碑坐落于莫斯科阿卡杰米切斯基区胡志明广场，是一项具有深厚历史文化意义的工程，象征越俄两国深厚友谊。该纪念碑为纪念胡志明主席诞辰100周年而建，由雕塑家弗拉基米尔·叶菲莫维奇·齐加尔和建筑师罗曼·格里戈里耶维奇·卡纳宁设计，其创作灵感源自太阳与竹子形象，象征越南民族的生命力与坚韧意志。

纪念碑主体以铜和石材铸造，刻画胡志明主席慈祥微笑的形象，置于象征光辉太阳的圆环之中。雕像下方是一名蓄势待发的越南青年形象，背后为弯曲的竹子与热带果实图案，象征民族力量与坚韧精神。基座上刻有俄文铭文，引用胡志明主席的名言：“没有什么比独立、自由更为宝贵”。



范明政总理与越南社群一同出席在胡志明主席雕像前举行的献花仪式。图自越通社

如今，胡志明主席纪念碑不仅是一项艺术作品，更是旅俄越南人社群重要的纪念与集会场所，尤其在重大节日期间，同时也是吸引国际游客的重要景点，为进一步巩固越俄传统友谊发挥积极作用。



同日上午，范明政总理一行还前往位于克里姆林宫西侧亚历山大花园的无名烈士纪念碑敬献花圈，向在1941年至1945年苏联伟大卫国战争中英勇牺牲的红军无名烈士致以崇高敬意。



该纪念碑是俄罗斯最具神圣意义的纪念工程之一，于1967年5月8日落成。纪念设施由一块深红色斑岩石构成，上饰月桂枝与置于旗帜上的钢盔。其前方为五角星形拉长石基座，中央燃烧着象征不朽记忆的“永恒之火”，火种取自列宁格勒火星广场。火焰下方镌刻着铭文：“你的名字无人知晓，你的功绩永垂不朽”。

自1997年起，根据俄罗斯总统命令，克里姆林宫卫戍团的换岗仪式按小时在此举行，成为庄严肃穆的重要象征，吸引众多民众和游客前来瞻仰与悼念。(完)





