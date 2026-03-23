越共中央总书记苏林出席《阳光下的声音》音乐会

越通社河内 ——3月23日晚，在越共中央军委-国防部的指导下，越南军队文化艺术大学在河内举行了《阳光下的声音》室内交响音乐会，并宣布成立军队交响乐团。这是庆祝越共十四大和第十六届国会及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举成功召开的富有意义的活动。



越共中央总书记、中央军委书记苏林；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏等各位党和国家领导人出席活动。



音乐会结构紧凑，共分三个篇章，引领观众感受民族历史长河中的不同情感。



第一章以“阳光照亮前路”为主题，以《歌颂祖国》序曲开场，音乐空间洋溢着对光荣的党和伟大的胡伯伯的自豪与感恩之情。



第二章以“帽上星-心中旗”为主题，生动刻画了胡伯伯部队的形象。每一个音符都彰显着“忠党爱民”的品格，使音乐成为守护民族思想根基和灵魂的“钢铁盾牌”。



第三章名为“新时代之声”，彰显融入国际的决心。



音乐会以《向越南广阔的春天致敬》收尾，展现了一个充满希望和 生命力的未来。



《阳光下的声音》音乐会为观众带来一场充满情感的艺术之旅，彰显了继承传统、吸收世界精华的精神，为具体化中央政治局关于发展文化产业、建设先进且富有民族特色的越南文化的第80-NQ/TW号决议作出了贡献。（完）

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