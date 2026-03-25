政府总理范明政走访俄罗斯扎鲁别日石油公司

越通社莫斯科——据越通社特派记者报道，当地时间3月24日下午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政走访了扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft），同该公司领导人举行工作会谈。扎鲁别日石油公司是越南在油气领域的重要合作伙伴之一。



俄罗斯联邦副总理亚历山大·诺瓦克、越南政府副总理裴青山及双方代表团成员陪同参加活动。



作为越南石油领域的重要合作伙伴之一，扎鲁别日石油公司与越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）开展合作40多年，并共同参与越俄石油联营公司（Vietsovpetro，位于越南）和俄越石油公司（Rusvietpetro，位于俄罗斯）的地质勘探和油气开采活动。



在工作会谈中，扎鲁别日石油公司领导向范明政总理汇报了在越南和俄罗斯的合作项目以及未来合作方向，并强调双方已全力推进落实越共中央总书记苏林于2025年5月访问俄罗斯期间签署的有关文件，包括延长合作期限和扩大在俄罗斯及越南油气勘探与开采区域等内容。



扎鲁别日石油公司领导表示，双方在能源领域的合作潜力巨大，并建议在新领域扩大合作，其中包括推进海上风电发展项目（如装机容量达1吉瓦的海上风电场项目）以及在第三国开展合作项目等。



俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克高度评价能源合作是双边关系的重要支柱之一，其中企业发挥着关键作用。他对本次访问期间签署的文件以及两国石油合资企业不断发展壮大表示赞赏，特别是双方签署了关于建设核电站合作的政府间协议。



诺瓦克副总理对范明政总理的意见表示赞同，并表示将与有关机构一道继续推动石油和能源合作，落实两国高层领导达成的共识。



范明政总理高度评价扎鲁别日石油公司多年来在越南及俄罗斯开展石油勘探与开发合作所作出的努力与贡献；感谢俄方对越南石油行业及越南国家工业与能源集团发展的支持与帮助，使其逐步发展成为跨国企业。



范明政强调，能源合作是越俄双边关系的重要支柱，具有百年愿景，是两国的战略性问题。他对有关各方完成谈判并签署关于越俄石油联营公司和俄越石油公司政府间协议修订议定书，以及扩大石油勘探与开采活动区域的政府间协议给予高度评价。

越南政府总理范明政同扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）领导人举行工作会谈。图片来源：越通社

在见证各家企业签署具体合作合同时，范明政总理对各方完成谈判并签署这些文件表示欢迎和高度评价，认为这标志着相关议定书和政府间协议得到有效落实。



范明政总理建议双方继续寻求解决方案，加大合作力度，加快推进，提高效率，参与全球石油行业重构。具体，范明政总理建议扎鲁别日石油公司与越南国家工业与能源集团继续研究扩大在越南和俄罗斯的新石油勘探开发投资项目，在遵守两国法律规定的基础上，实现利益协调与投资效益最大化。



关于长期稳定向越南供应石油、天然气及其产品以及在越南建设石油储备系统的建议，范明政建议扎鲁别日石油公司与越南国家工业与能源集团及相关企业配合，提出符合越南法律、能源发展战略与规划的项目，并按规定提请有关部门审议。



范明政总理还欢迎扎鲁别日石油公司提出在越南开展海上风电发展的建议，要求其与俄罗斯伙伴同越南国家工业与能源集团/越俄石油联营公司密切配合，完善方案并提交两国主管部门审议决定。



范明政总理赞同并欢迎越俄双方在第三国开展石油合作，建议各方尽快磋商并早日启动该合作活动。



在工作会谈上，双方还就推动合作项目实施的若干具体问题交换了意见。（完）