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越南政府总理范明政访俄取得务实、全面成果

越南外交部副部长黎氏秋姮表示，越南政府总理范明政于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问取得圆满成功，达成多项务实、全面成果，为提升越南—俄罗斯全面战略伙伴关系注入新动力。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。图自越通社
越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。图自越通社


越通社河内——越南外交部副部长黎氏秋姮表示，越南政府总理范明政于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问取得圆满成功，达成多项务实、全面成果，为提升越南—俄罗斯全面战略伙伴关系注入新动力。

黎氏秋姮指出，这是越南党和国家主要领导人在越南共产党第十四次全国代表大会成功召开以及第十六届国会和各级人民议会选举之后对俄罗斯进行的首次访问。在为期72小时的密集行程中，范明政共开展近30项重要活动，并分别同俄罗斯最高层领导人举行会谈会见，包括总统普京、总理米舒斯京、联邦委员会主席马特维延科、国家杜马主席沃洛金以及联邦安全会议秘书绍伊古。

双方高层一致同意，在两国长期传统友好关系基础上，继续深化政治互信，增进相互了解。俄方领导人及各界重申支持推动越俄全面战略伙伴关系发展，致力于造福两国人民，并为地区及世界的和平、稳定与发展作出贡献。

在经贸与投资领域，双方签署并推进多项重要合作协议，重点涵盖和平利用核能、油气开发、交通基础设施建设及地铁项目合作等。其中，宁顺一号核电站建设协议的签署被视为具有里程碑意义，标志着两国合作开启新的象征性阶段。

双方还同意大力推动教育培训、科技与基础研究等领域合作，尤其是在数字技术、新技术、生物医学、交通运输及高等艺术等方面。这被认为契合越南实现快速、可持续发展的需求，其中科技与创新被视为核心驱动力。

与此同时，人文领域合作继续受到重视。双方一致同意加强文化日、艺术交流活动的组织，为两国公民往来与旅游创造便利条件。旅俄越南人社群以及曾在俄罗斯学习的专家、知识分子被视为推动双边关系的重要桥梁。

关于未来方向，黎氏秋姮表示，双方需着力高效落实已达成的各项协议，充分发挥政府间委员会、议会间合作委员会及各专业工作组等机制作用。各部委、行业及地方应主动制定具体路线图，明确优先事项和突破性举措，及时解决困难，确保合作成效。

双方应抓紧推进在能源安全、交通运输、物流、科学技术等领域已达成协议的落地实施，切实服务国家发展目标。双方需尽快推进宁顺一号核电站等重点项目，扩大油气联营合作，加强铁路、航空和海运互联互通，以满足新阶段发展需求。

人文合作仍将是重要支柱，重点包括高质量人力资源培养、语言教学、文化体育艺术交流等，从而夯实两国关系的民意基础。

此外，地方间合作潜力巨大，亟待进一步拓展与高效开发；同时，应更加重视旅俄越南人工作，为其稳定生活、积极参与两国发展创造有利条件。

可以说，此访取得了圆满成功，成果丰硕、务实全面，体现了百年战略眼光，达成了既定所有目标和要求，充分体现了两国对重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系的共识。

黎氏秋姮表示相信，在两国领导人的决心以及各部门、地方密切协作下，越俄全面战略伙伴关系将继续强劲发展，为两国在新阶段的发展事业作出切实贡献。(完)


政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

范明政总理的日程安排非常密集，共开展了约30项活动，同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈；会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金、俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古等。

越通社
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