越南政府总理范明政会见俄罗斯总统普京

普京对范明政及越南高级代表团访俄表示欢迎，并强调越南始终作为俄罗斯在亚太地区真诚的朋友和重要的伙伴。

普京总统强调，俄罗斯愿在各领域上强力推动与越南的合作，同时希望将两国合作范围扩大到符合越南发展需求且俄罗斯具有优势的新领域，如新能源、绿色转型、数字化转型、医疗卫生及高质量人力资源培训。

政府总理范明政对普京总统、俄罗斯领导人和人民对越南高级代表团给予隆重、热情接待表示衷心感谢；越南政府总理强调，普京总统是越南一大朋友，为越俄传统友好关系做出了巨大贡献，推动两国关系日益密切与发展。

双方承诺加强经贸与投资合作，鼓励并为两国企业赴对方国家开展业务与投资创造便利条件；促进企业对接，实现市场与供应链多元化；着力消除体制、结算、运输等方面的障碍；旨在推动双边贸易额朝着平衡、可持续的方向提升。

双方确定，能源与油气、科学技术、创新、基础设施发展是符合各自国家发展需求的核心领域。普京总统高度评价两国政府在结束谈判并签署《在越南建设宁顺一号核电站协议》方面所做的努力，强调在确保安全、高效并符合国际标准的基础上开展合作，是保障能源安全与可持续发展的重要方向。

这是范明政总理应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，于3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问期间的最后活动。

同日傍晚，越南政府总理范明政及越南高级代表团离开首都莫斯科启程回国，圆满结束对俄罗斯的正式访问之行。（完）