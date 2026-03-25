越共十四届二中全会闭幕 在重大问题上达成高度一致

3月25日下午，越共中央第十四届中央委员会第二次全体会议已完成全部既定内容和议程，在首都河内闭幕。中央在对党和国家全局至关重要的各重大问题上，特别是在组织工作、干部工作以及党的基础性规章等内容达成高度一致。

苏林总书记在闭幕讲话中强调，关于党内的政治思想工作，在新阶段必须继续高度重视和加强党的政治建设和思想建设两个工作，为提升党的本领、先锋性、战斗性以及执政能力奠定坚实基础。

苏林总书记要求，全党干部、党员继续深入贯彻、严格落实并始终坚持政治思想上的“四个坚定”，即：坚持并创造性运用和发展马克思列宁主义、胡志明思想；坚持民族独立和社会主义目标；坚持党的革新路线；坚持党的组织和活动原则，以建设和牢固捍卫越南社会主义国家。

关于实现经济“两位数”增长目标，苏林总书记指出，这是新阶段国家发展要求和民族奋发图强渴望的客观需要，不能接受低增长，必须坚持实现高质量、可持续、实质性的经济增长。

关于发挥两级地方政府模式的优势，苏林总书记强调，这一模式不仅是新的行政组织形式，更是一种“新的地方治理方式”，旨在取消中间层级，使基层政府运转顺畅，资源配置更加合理，技术和数据得到有效运用，更好服务人民和企业。

关于检查、监督、权力管控以及反腐败、反浪费、反消极工作，苏林要求，必须以高度的政治决心、常态化、持续性和坚定性开展。处理违规行为必须确保严肃、合规，并与发展要求和法治精神相结合。此外，需要建立并有效运作鼓励、保护那些为了共同利益而勇于创新、敢于作为的干部的机制。

关于保障国防、安全、外交和国际融入的任务，苏林重申，这是全党、全民、全军和各地政治体系的战略性、常态化、长期性任务。保障内容不仅限于维护领土主权，还包括维护和平稳定环境、维护制度、网络安全、数据安全以及国家战略性发展利益。（完）