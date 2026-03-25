范明政总理密集开展活动 推动越俄多领域务实合作

当地时间3月25日上午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯最大私营集团AFK Sistema及俄罗斯铁路公司领导举行了工作会议。

范明政在与AFK Sistema集团董事长弗拉基米尔·彼得罗维奇·叶夫图申科夫举行工作会议时建议该集团以更多元、更集中、更高效的方式加强对越南的投资。

叶夫图申科夫董事长表示，该集团希望与越南各工厂开展长期合作，进行药品生产，部分新型变压器生产技术转让，并参与金融技术和数字资产领域的机制及试点项目。

在与俄罗斯铁路公司总经理奥列格·别洛泽罗夫举行工作会议时，范明政建议相关机构朝着数字化转型、绿色转型、智能治理的方向推动国际联运合作，寻找双向货源并提升竞争力。同时，建议加强在河内和胡志明市城市铁路和地下工程发展方面的合作，包括交流规划、设计、建设、运营管理和技术转让等方面的经验。

奥列格·别洛泽罗夫表示，俄罗斯铁路公司将抓紧与越南合作伙伴协调开展相关工作，为推动两国全面战略伙伴关系发展作出贡献。

同一天，范明政总理一行到访俄罗斯国家研究型技术大学，并与该校领导、师生举行工作会谈。

俄罗斯国家研究型技术大学是俄罗斯乃至欧洲历史悠久、声誉卓著的高等教育与科研机构，也是越俄教育合作的重要象征，数千名越南学生和干部曾在此学习深造。

访问期间，河内国家大学与俄罗斯国家研究型技术大学签署合作协议，重点开展高质量人才培养、专家交流及量子技术联合研究等合作。

范明政在讲话中高度评价俄罗斯国家研究型技术大学多年来对越南在人力资源培养、科研合作及知识转移等方面的支持。他建议校方继续扩大为越南培养高素质人才，特别是在俄罗斯国家研究型技术大学具有优势、越南又有需求的领域；进一步加强科研合作与技术转移。

当天，政府总理范明政会见了以俄越友好协会主席弗拉基米尔·彼得罗维奇·布亚诺夫和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会主席尼古代·科列斯尼克为首的俄越友好协会和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会代表团。

范明政强调， 越南始终铭记并珍视前苏联和俄罗斯人民在过去越南争取民族独立、国家统一的斗争事业以及当前建国卫国事业中所给予的巨大支持和帮助。范明政希望并建议俄越友好协会和曾在越南参战的俄罗斯退役军人协会继续与越南相关机构，特别是两国大使馆密切配合，开展更多务实、更有意义的活动，既回顾、铭记和传承传统，又为培育两国关系奠定基础和注入动力。（完）