范明政总理鼓励越俄两国企业加强石油领域的合作

3月24日下午，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政在俄罗斯国家杜马（下议院）驻地会见了俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）和俄国家杜马多个政党的代表。

沃洛金表示，俄罗斯国家杜马愿与越方密切配合，落实两国高层达成的各项协议，推动俄越全面战略伙伴关系不断走深走实、取得实效。俄罗斯议会将继续同越南国会紧密合作，完善涉及经贸、能源、教育培训等领域的双边合作法律框架。

范明政总理强调，越南高级代表团此次访俄具有重要意义，旨在推动落实两国高层协议，特别是越共中央总书记苏林与俄罗斯总统普京达成的共识；就重新定位并全面提升越俄合作关系若干重要方向，以满足新时代各自国家的发展需求达成一致，并探讨深化各领域双边合作的具体措施。

双方在会见中一致认为，近年来两国国会关系发展良好，在双边和多边框架下保持密切配合与高效合作，特别是轮流举办议会间合作委员会会议等机制运行顺畅。双方表示相信，两国国会/议会将在新一届任期内继续为落实高层协议创造有利条件，与两国政府并肩协作，为提升越俄关系作出积极贡献。

* 当地时间3月24日下午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政走访了扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft），同该公司领导人举行工作会谈。

作为越南石油领域的重要合作伙伴之一，扎鲁别日石油公司与越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）开展合作40多年，并共同参与越俄石油联营公司和俄越石油公司的地质勘探和油气开采活动。

在工作会谈中，扎鲁别日石油公司领导表示，双方在能源领域的合作潜力巨大，并建议在新领域扩大合作，其中包括推进海上风电发展项目以及在第三国开展合作项目等。

范明政总理强调，能源合作是越俄双边关系的重要支柱，具有百年愿景，是两国的战略性问题。他对有关各方完成谈判并签署关于越俄石油联营公司和俄越石油公司政府间协议修订议定书，以及扩大石油勘探与开采活动区域的政府间协议给予高度评价。

范明政建议扎鲁别日石油公司与越南国家工业与能源集团继续研究扩大在越南和俄罗斯的新石油勘探开发投资项目，在遵守两国法律规定的基础上，实现利益协调与投资效益最大化。

范明政总理还欢迎扎鲁别日石油公司提出在越南开展海上风电发展的建议，要求其与俄罗斯伙伴同越南国家工业与能源集团/越俄石油联营公司密切配合，完善方案并提交两国主管部门审议决定。

范明政总理赞同并欢迎越俄双方在第三国开展石油合作，建议各方尽快磋商并早日启动该合作活动。（完）