在这家鹿茸生产基地，收获后的鲜鹿茸正进行初加工、烘干并包装成多种不同产品。从鲜鹿茸、蜂蜜浸泡鹿茸到鹿茸膏等，所有产品均在当地加工。这与传统方式相比是一种新做法，有助于实现产品多样化，适合多种客户群体。

河静省香山乡沉仁贸易服务综合有限公司经理 范氏沉：“收获鹿茸后，我加工成多样化产品，旨在提升产品的营养价值，同时也提高生产基地的经济效益，并为周边民众创造收入来源，解决当地民众的就业问题。”

河静省山江乡贤玉鹿茸贸易服务有限公司经理 阮秋贤：“我们公司投资了足够的机械设备。然后加工出非常丰富多样的产品。过去，鹿茸产品可能需要客户购买整对使用。但现在我们已加工并分装成很小的包装。客户只需50万越盾就可以购买使用。”

香山养鹿业近期最大的变化之一是大力应用数字化转型。与过去完全依赖商贩不同，如今养殖场主和企业已在脸书、抖音和电商平台上成为真正的售货者。

河静省越鹿茸公司员工 阮氏怀商：“如果通过线下销售，我们需要很多天才能接触到1000名客户。然而现在按照数字化转型方式，我们进行线上销售，通过一次直播，一天内接触2000到3000名客户极其简单。”

目前，河静省梅花鹿存栏量超过5万只。利用自然优势，该省确定梅花鹿为主导农产品。为此，各乡已集中按照可持续发展方向进行养殖。

河静省香山乡人民委员会主席 胡泰山：“我们非常关注将数字化转型应用于鹿茸养殖和加工工作。据此，我们已核查并鼓励养鹿户、合作社深入接触和应用数字化转型来加工产品。例如，引导和协助民众接触专家、展会，并举办节日活动，让民众、合作社有机会提升产品质量并将数字化转型应用于生产流程。”

河静省山江乡人民委员会主席 阮长江：“我们应该优先考虑与政策机制相关的条件。从种苗、养殖圈舍提供支持，并资助与产品推广相关的经费，以进一步发展总存栏量以及来自梅花鹿的收入价值。”

凭借新技术和新思路，香山鹿茸这一传统产品正逐步走向更广阔的市场，为河静省农村经济开辟了可持续发展的方向。（完）