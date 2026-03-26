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【📝时评】越共十四届二中全会：对务实运作机制带来突破充满信心

越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。可以清晰地看到，中央在党和国家重大问题上达成了高度一致。中央的高度一致不仅停留在认识层面，还体现在为推动整个任期实现务实运作，取得重大突破并实现可持续发展夯实基础。

越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。图自越通社
越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。图自越通社

越通社河内——越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。可以清晰地看到，中央在党和国家重大问题上达成了高度一致。中央的高度一致不仅停留在认识层面，还体现在为推动整个任期实现务实运作，取得重大突破并实现可持续发展夯实基础。

越共十四届二中全会于3月23日至25日在河内召开，正值国家刚刚成功举行第十六届国会和2021—2026年任期各级人民议会代表换届选举这个十分特殊的时点。总体来看，全国人民倍感振奋、信心满怀、充满期待。

在此背景下，中央所提出的问题不仅是做什么，更是如何做、效果如何。而本次会议做出的明确且一以贯之的答案是必须着力构建务实运作机制。这一点从开幕式便可见一斑。越共十四届二中全会被提升到应有的高度，会议“肩负着将越共十四大精神、奋斗目标、坚定决心和总体方向转化为运作机制、组织框架、行动准则，以及党在整个任期内的切实执政能力的任务”。

会议“肩负着将越共十四大精神、奋斗目标、坚定决心和总体方向转化为运作机制、组织框架、行动准则，以及党在整个任期内的切实执政能力的任务”。

值得注意的是，本次会议所处理的工作任务十分繁重、范围广泛且难度很大，都是必须做、亟待做、不能拖延的事项。尽管工作量巨大，但会议内容却集中于构建“法律框架”、“运作规则”、“纪律原则”以及“行为规范”等关键内容。其核心精神在于所有主张、路线和决策都不能停留在文件层面，而必须转化为具体行动、具体成果以及切实变化。

正因如此，中央提出了四项重要要求，实质上都围绕着如何使整个体制运行得更快速、更准确、更务实、更高效这一根本性问题。当务之急是为整个任期务实运作奠定基础。

置于当前背景之下，这一要求显得尤为紧迫，因为当今世界正处于风云变幻的时期。在国内，突破机遇是清晰可见的，但随之而来的是巨大的压力，要求我们必须转变增长模式，提升干部队伍质量。同时，要重构发展空间，推动两级地方政府模式精准高效运行，充分释放创造力，以更加优质、高效、便捷的方式向人民和企业提供服务。

其二，促进领导方式转变。这里所说的转变，并不是改变目标，而是使党的领导“更正确、更精准、更科学、更高效”。这种转变体现在多个方面，即以更高瞻远瞩的战略眼光、更加完善配套的制度体系、更加严格的检查监督、更有力的示范引领进行领导。这种转变还体现在对干部的选拔更加精准。

更特别的是，在领导方式转变方面，党还明确必须提升政策响应速度。在一个充满不确定性的世界里，当速度成为决定性因素时，政策的迟缓可能会错失机遇，反应的滞后则可能加大风险。因此，要实现快速响应，就必须建立相应机制。必须进一步明确分级管理与权力下放，加强对执行过程的督促落实，并更加及时地总结实践经验等。

这正是“务实运作机制”的具体体现！

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会议表决通过越共十四届二中全会决议。图自越通社

越共十四届二中全会上也对检查监督和反腐败反浪费和消极现象工作进行了深入的审议讨论。这不仅是“保持党内清正廉洁”的工作，更是党的生死攸关之事，是维护人民信任的先决条件。

但最重要的是，人民的信任将得到巩固，这种信任正是发展的基础。

第四项要求是将党建与国家发展和提升人民生活水平紧密衔接。所有制度、所有决定都必须指向一个目标：让国家实现更快、更可持续发展，让人民过上更好的日子。

这正是务实运作的最高衡量标准！

在越共十四届二中全会闭幕时，“务实”思维得以进一步细化实化具体化，尤其体现在经济发展和国家治理方面。首先是双位数增长目标。中央强调不能接受低增长，这是新时代国家发展要求和全民族奋发图强愿望的客观要求。必须坚持实现高速、可持续、务实的经济增长目标。

中央还明确指出，实现双位数增长目标的“四项核心原则”：务实增长；坚持稳定宏观经济大盘、控制通货膨胀、确保经济运行在合理区间原则；充分利用一切现有资源，优先集中于重点项目，促进公私合作，提高投资效益和增强国家竞争力；推动经济快速增长必须保障人民利益，提高人民物质和精神生活质量，促进社会公平正义。

一个非常重要的亮点是两级地方政府模式。中央明确指出，这不仅是组织结构的调整，更是“地方治理新模式”。若仅仅减少层级而不改变机制，就无法实现高效管理。而这种效率尤其要以人民的满意度来衡量，这是最具体、最明确的标准。如果人民仍感到困扰，改革就不能算成功。

中央明确指出，这不仅是组织结构的调整，更是‘地方治理新模式’。若仅仅减少层级而不改变机制，就无法实现高效管理。而这种效率尤其要以人民的满意度来衡量，这是最具体、最明确的标准。

在检查监督、权力制约及反腐败反浪费和消极现象方面，要求也非常明确：必须设计并完善制度规定，使制度密而不繁，有效管用，使腐败与浪费“无法发生”；同时制定强有力的监督机制，让人“不敢腐败、不想腐败”。与此同时，建立积极进取、发挥创造力、敢想敢干、敢于担当、为公共利益而行动的干部保护机制等。

可以看出，越共十四届二中全会在紧张、认真且富有责任感的三天工作后已圆满完成了全部议程，并达成了高度一致。这表明，中央不仅有坚定的决心，也在工作方法上达成了共识。

正如苏林总书记在越共十四届二中全会闭幕式上发言时所强调的：凭借已确立的基础，全党、全民、全军的坚定意志、高度政治决心以及团结一致，我们坚信，越共十四大所提出的国家发展目标和愿望将很快变为现实，使国家进入一个更快、更可持续、更全面的新发展阶段。（完）

越通社
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