范明政俄罗斯之行：在新纪元中重新定位并提升越俄合作水平

越通社河内——越南政府总理范明政刚圆满结束对俄罗斯联邦进行的正式访问。此访不仅进一步深化两国传统友谊和始终如一关系，还有助于重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系。特别是，此访为两国在保障能源安全和交通基础设施发展方面的合作创造了突破口。



在俄罗斯期间，范明政开展了约 30 场密集且务实的活动，包括同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈，会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金以及俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。



越南外交部副部长黎氏秋恒表示，俄罗斯领导人均表示，支持并将努力促进越俄全面战略伙伴关系发展，造福两国人民，为世界和地区的和平、合作与发展作出贡献。



越南政府总理范明政会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。图自越通社

俄方希望同越方在所有领域促进合作，将合作关系拓展到符合越南发展需求且俄罗斯具有优势的新领域，例如新能源、绿色转型、数字化转型、医疗保健和高素质人力资源培训等。



双方在此访期间签署了关于在越南建设核电站的协议。这被期待成为越俄友谊“新象征”之一。



俄罗斯联邦政府副总理德米特里·切尔尼申科强调，俄方愿与越南在新能源、清洁能源和可再生能源等领域上扩大合作，助力绿色转型和可持续发展进程。



值此机会，范明政一行参观考察了俄罗斯的主要经济、科研和教育机构，出席越俄企业论坛，与俄罗斯联邦多家一流企业代表会面，从而促进了两国在各领域的具体合作。



范明政总理与俄罗斯国家研究型技术大学学生合影。图自越通社

访问期间，双方签署了有关油气能源、交通和物流等领域的合作协议。各部委和地方政府与俄罗斯合作伙伴促进在铁路互联互通、地铁发展、农业合作、科学技术、教育培训、旅游和民间交流等领域的合作。



AFK Sistema 集团、俄罗斯铁路公司（RZD）和Ava Trading食品商业公司等俄罗斯一流企业都希望与越南在制药、医疗卫生、高科技、交通基础设施、铁路、城铁和货运等领域建立合作关系。



尽管日程繁忙，但范明政仍抽出时间会见了在俄的越南传统朋友和旅居俄罗斯越南人代表，感谢他们为越俄关系做出的贡献，希望继续培育两国关系万古长青、世代相传。范明政建议俄方为旅俄越南人更好地融入当地主流社会创造便利条件，为两国友谊作出贡献。



德俄友好协会副主席彼得·茨韦托夫表示，范明政此访为两国关系开辟了新的前景，访问期间所达成的高层协议完全可行。



此次访问的成果，加上两国各部委和地方政府以及企业的积极努力和坚定决心，将推动越俄全面战略伙伴关系更加强劲发展，为两国在新纪元的经济社会发展事业作出贡献，致力于世界和地区的和平、友谊与合作。（完）