☀️越通社早安咖啡（2026.3.27）

多年来，越南经济早已习惯在风浪与挑战中适应前行。然而，2026年的这场“风暴”呈现出完全不同的形态：它不再是单一困难，而是多重外部冲击的叠加共振——从地缘政治紧张导致供应链断裂，到运输与物流成本、原材料价格飙升，再到汇率压力加重资金流动负担，尤其是国际市场充满不确定性的新增关税壁垒。当前一个紧迫的问题是：越南企业如何不仅能够站稳脚跟，还能找到战略转型之路，在全球贸易版图上走得更远？