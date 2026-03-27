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☀️越通社早安咖啡（2026.3.27）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记苏林会见多家大型国际集团和企业负责人。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记苏林26日在河内会见了亚洲商业理事会的40多家大型国际集团和企业负责人。全文

·3月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了2026年10名越南模范青年、9名越南展望青年、100名荣获2026年李自重奖的优秀共青团干部。全文

·3月26日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见韩国GS集团副董事长兼总经理许榕秀（Yongsoo Huh）。 全文

·越南与摩洛哥关系有着特殊的历史。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国、两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。

·在越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问期间，莫斯科市、河内市和胡志明市之间的三方工作会议在莫斯科市应急中心举行，旨在进一步促进越南与俄罗斯地方合作。全文

·越通社驻巴黎记者报道，3月25日，越南驻法兰西共和国特命全权大使郑德海在爱丽舍宫向法国总统埃马纽埃尔·马克龙递交国书。 全文

·越南粮食协会主席杜河南表示，全球大米需求仍处于高位，但各地区之间存在显著分化。为抓住机遇，大米行业需要推进市场多元化，提升产品质量，加强贸易促进，并灵活调整出口计划。

·据海关总署公布的最新初步统计数据，2026年3月上半月，越南货物进出口总额达412.3亿美元，增长78.9%（增加181.8亿美元）。

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3月23日20时45分，警方抓获两名居住在广治省松门乡的嫌疑人，包括：胡玉煌（生于2003年）和杨红玉（生于2003年）。图自越通社

·越南海关9区监管队与广治省公安毒品犯罪调查警察机关、劳保国际口岸边防哨所配合，成功摧毁一个从边境向平原地区运输大量毒品的犯罪团伙，抓获两名正在运输7公斤冰毒的嫌疑人。 全文

·自3月26日24时，越南工贸部与财政部联合发布决定，调整国内各类成品油价格，大部分成品油价格大幅下降。全文

·3月26日晚，由西贡旅游总公司（Saigontourist）与部分单位联合举行题为“越南美食文化精髓对接”的西贡旅游总公司美味佳肴和美食文化节在胡志明市平盛西坊文圣旅游区拉开序幕，向公众及游客推介了500道特色美食。

·据越南航空局的消息，自2026年4月起，为主动应对Jet-A1燃料价格上涨，越南各家航空公司将调整航线网络，以确保运营活动及效益。全文

·经过五年的发展，河内市公共交通发生了显著变化，逐渐消除了“拥堵与晚点”的固有偏好。从以往的无奈之选，如今公交车、城铁以及电动车、共享单车等绿色出行方式，正成为首都居民的新文明出行习惯，特别是在油价波动的背景下。

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越南队与孟加拉国队角逐。图自越通社

·3月26日晚，越南国家男足队与孟加拉国男足队在河内行待体育场进行国际友谊赛（FIFA比赛日）。凭借压制性的场面以及球迷的热情助威，主队越南队以3-0的比分取得了令人印象深刻的胜利。全文（完）

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