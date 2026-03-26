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政府总理范明政：青年发挥“六个先锋”作用，为国家发展做出贡献

3月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了2026年10名越南模范青年、9名越南展望青年、100名荣获2026年李自重奖的优秀共青团干部。

范明政总理向越南模范青年赠送鲜花。图自越通社
范明政总理向越南模范青年赠送鲜花。图自越通社

越通社河内——3月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了2026年10名越南模范青年、9名越南展望青年、100名荣获2026年李自重奖的优秀共青团干部。

越南祖国阵线中央委员会副主席、胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉表示，2026年标志着胡志明共青团成立95周年（1931.3.26–2026.3.26）。这是一项重要的政治事件，让每位团员青年共同回顾胡志明共青团辉煌的历史与传统。同时，这也是全国青年展现其在继承和发扬优良传统，在建设与保卫祖国的事业中发挥突击队作用，以及带领国家进入民族发展新纪元的责任与作用的机会。 在见面会上，优秀青年代表积极分享思考与建议，体现了年轻一代为国家发展贡献力量的渴望。

范明政在见面会上发表讲话时表示，“越南模范青年”奖和李自重奖是胡志明共青团的崇高奖项，是对全国团员、青年及团干部队伍的认可，具有重要意义和影响力。

范明政强调，当今越南青年一代为继承前辈们在越南青年95年成长与发展历史长河中的英勇传统而自豪。在任何情况下，越南青年都始终展现着“国家栋梁”、“先锋力量”、“突击尖兵”的作用，以创造力、激情和青春的奉献，以及敢想、敢做、敢担当、敢于超越自身极限的精神，在各个阵线上冲锋陷阵，为建国卫国业作出了重要贡献。

范明政重申，越南青年需要继续保持坚定的政治定力，绝对忠诚于党的理想，革新思想与行动中的思维方式，贯彻落实“资源源于思维，动力源于创新，力量源于人民”的观点以及“高瞻远瞩、深思熟虑、做大事业、精通专业、业务精湛、作风专业高效、深入实践、广泛交往与深度交融”的方针。

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范明政总理在见面会上发言。图自越通社

范明政表示，苏林总书记曾肯定：“党和国家始终对青年力量寄予厚望，始终将青年置于国家诸多重大问题的中心位置，视青年为塑造和发展国家未来的关键因素，将青年的成长视为党的成功、革命事业的胜利、民族的永续发展。”

本着这一精神，范明政希望越南优秀青年、团干部以及全国团员青年不断努力奋发向上，实现自己的抱负、梦想、志向和理想，切实履行敬爱的胡伯伯的教导：“世上无难事- 只怕心不坚-挖山与填海-有志事必成”。

今后，为在建国卫国事业中进一步发挥青年的奉献、突击、志愿精神，政府总理建议胡志明共青团发起切实有效、富有人文性的竞赛运动，并制定具体的计划、方案和措施，为青年在所有领域作出贡献、奉献才智创造条件。

范明政要求青年们聚焦“六个先锋”，包括：青年要在思维革新与行动创新中先锋带头；青年在发展科学技术、创新创意及数字化转型、绿色转型中先锋带头；青年在将人类文明成果民族化以及将先进、富有浓郁民族特色的越南文化国际化中先锋带头；青年在报效祖国、服务人民、保障社会民生、“不让任何人掉队”中先锋带头；青年在交流、外交与国际一体化中先锋带头；青年在学习、研究、劳动、奉献以及生活中团结友爱、互帮互助中先锋带头。

范明政表示，相信当今越南年轻一代将发扬爱国主义和团结精神，始终怀揣着青春的意志、渴望与热情，敢想、敢做、敢当，与全国一道努力，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南社会主义国家。（完）

越通社
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