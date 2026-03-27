时政

范明政总理：企业须在实现两位数增长目标中发挥先锋作用

3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社
越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

越通社河内——3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

企业对国内生产总值贡献率约达60%，为超过1600万名劳动者创造就业机会

据报告，截至2025年底，全国共有约100万家企业正在运营，较2020年增长超过25%。企业部门对国内生产总值（GDP）贡献率约60%，创造超过1600万个就业机会。

国有企业在多个关键行业和领域继续发挥“领头羊”作用，保障能源安全、粮食安全及宏观经济稳定。作为经济最重要动力的私营经济部门取得了长足进步，弘扬创业精神，并逐步形成了具有地区和国际影响力的品牌集团。外资企业继续作为经济的重要组成部分，当前越南已进入全球吸引外资最多的15个国家之列。

与会代表明确指出，除了取得的重要成果外，国民经济和企业部门仍存在诸多不足、困难与挑战，特别是体制和法律方面的障碍；部分企业和投资项目的历史遗留法律问题尚未得到彻底解决。

为助力企业发展并为经济社会发展做出贡献，特别是推动两位数增长目标的落实，各位代表建议继续完善体制，大力改革投资营商环境，切实削减经营条件，将行政审批从“事前审核”强力转向“事后监管”；保障经营自由权及各企业部门平等获取资源的权利；完善新经济模式的法律框架；允许采用“沙盒”机制（Sandbox）及专项机制，以满足数字经济发展要求，重点聚焦金融科技、人工智能、战略技术及新技术等领域。

vnanet-anh2.jpg
范明政总理与各位代表合影。图自越通社

在会议上发表总结讲话中，范明政总理分析称，尽管形势面临诸多困难与挑战，但“两个百年”战略目标仍保持不变，必须努力、坚持不懈地追求。因此，从2026年及后续年份开始，必须实现两位数增长目标，企业须不断成熟与发展，为这一进程做出积极贡献。

范明政强调了四项核心原则，即实现切实、高质量且可持续的增长；稳定宏观经济、控制通胀、促进经济增长并保障各大目标指标在合理区间；利用一切资源促进发展；让人民享有发展成果。范明政总理还重点分析了以下方针：“国家负责创建任务，企业发挥先锋作用，公私同行，国家发展，人民幸福”。

发挥并强调企业在实现两位数增长目标中的作用

范明政总理表示，实施两位数增长目标必须在中央的高度集中指导下，通过各部委、行业、地方及整个政治体系的紧密配合，实现一以贯之、同步且坚定不移地推进。

范明政总理指出，要求必须构建并发展新的增长动力，如半导体、人工智能、电子、能源、配套工业、制造业及数据经济等；强力革新国有企业的运营机制，使该部门在民营部门不愿做或难以做的领域真正发挥“开路”和引领作用，并赋予足够的灵活性，使其按市场原则运行。

范明政希望通过“培养领军者”机制，打造出一批规模大、有能力、有市场、有技术、具备产业链带动能力的民营企业群体，而非采取“一刀切”的平均扶持模式；同时，必须发展紧随大型企业之后的中小企业集群。

范明政总理要求有选择性地吸引外资（FDI），将其与技术转移、配套工业发展及国内企业升级紧密结合；确保增长资金能够“准时、准点、准对象”投放。政府将引导财政政策、货币政策及各项资金扶持工具，直接服务于增长动力。在提供资金扶持的同时，须建立有效的资金使用监管机制，确保资金流向生产、产能扩张及技术创新领域，防止资金流向资产投机而导致资源配置扭曲。

范明政总理本着对党、国家和人民高度负责任的精神，呼吁企业界继续发扬传统、团结创新、努力克服一切挑战，与政府齐心协力，成功实现两位数增长目标。每一家企业都要将会议上的意见转化为具体行动，将挑战化为机遇，助力国家迈入快速、可持续及繁荣发展的新纪元。

政府及政府总理承诺始终与企业同行，坚持以企业为中心提供服务；打造通畅、透明、稳定且可预测的投资营商环境；本着法律至上和国家与人民利益至上的精神，倾听、分享并及时处理企业的困难与障碍。（完）

越通社
#政府总理 #范明政 #防灾减灾 #疫情防控 #两位数增长目标 #投资营商环境
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

从决议到实践

相关新闻

更多

胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河会见彼尔姆州州长马霍宁·德米特里。图自越通社

促进胡志明市与俄罗斯各地方间的合作

胡志明市分别会见彼尔姆州和秋明州代表团，推动在工业、能源、油气服务及投资等领域合作，同时加强文化、教育和民间交流，进一步深化越俄全面战略伙伴关系。

医护人员上门为少数民族同胞提供体检服务。图自越通社

📝时评：人权不容被利用

近日，由阮廷胜操控的“海外越侨救助委员会”起草并散布一份所谓的“请愿书”提交美国国务院，内容污蔑越南侵犯人权，呼吁对越南实施制裁并将越南列入“宗教自由特别关注国”名单。这是海外一些极端组织和个人，包括“海外越侨救助委员会”多年来不断重复的“老套路”，并在国家举行选举、党代会等重要政治事件期间增加频率。

“胡志明在中国”专题座谈会现场。图自越通社

“理想之光” 研学营连接越中青年

3月26日，来自8所高校的150多名越南师生参加了“胡志明在中国”专题座谈会，并走访参观了胡志明主席在云南省昆明进行革命活动时的旧居。

越南国会主席陈青敏会见摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（2025年7月25日）。图自越通社

越南领导人致电祝贺越南与摩洛哥建交65周年

越南国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏分别向摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）、摩洛哥首相阿齐兹·阿汉努什（Aziz Akhannouch）以及摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（Mohamed Ould Errachid）和众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米（Rachid Talbi El Alami）致贺电。

越南政府常务副总理阮和平会见恒星发展基金会主席何塞·费尔南德斯·达蓬特（José Fernández da Ponte）。图自越通社

阮和平常务副总理会见联合国与美国领先金融集团领导

越南政府常务副总理阮和平在对美国进行工作访问期间，于纽约时间3月25日会见了美国金瑞基金（KraneShares）、恒星发展基金会（Stellar）、Polymorphic Capital投资基金会、德克萨斯太平洋集团（TPG）以及海妖(Kraken)交易所等美国多家领先的新金融科技机构和投资基金的负责人。

中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校。图自CMG

中越加强军事交流与合作

3月26日，在中国国防部例行记者会上，针对记者关于中越两国外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制的战略意义，以及2026年中越军事交流与合作具体协议的提问，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校表示，中越两国军队将继续为地区和平与繁荣注入积极、稳定的正能量。

越摩友好关系日益深入发展

越摩友好关系日益深入发展

越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。

双方代表合影。图自越通社

进一步加强越南与俄罗斯地方间合作

在越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问期间，莫斯科市、河内市和胡志明市之间的三方工作会议在莫斯科市应急中心举行，旨在进一步促进越南与俄罗斯地方合作。

越南政府总理范明政的送行仪式。图自越通社

范明政俄罗斯之行：在新纪元中重新定位并提升越俄合作水平

越南政府总理范明政刚圆满结束对俄罗斯联邦进行的正式访问。此访不仅进一步深化两国传统友谊和始终如一关系，还有助于重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系。特别是，此访为两国在保障能源安全和交通基础设施发展方面的合作创造了突破口。