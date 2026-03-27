企业须在实现两位数增长目标中发挥先锋作用

3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

据报告，截至2025年底，全国共有约100万家企业正在运营，较2020年增长超过25%。企业部门对国内生产总值贡献率约60%，创造超过1600万个就业机会。国有企业在多个关键行业和领域继续发挥“领头羊”作用，保障能源安全、粮食安全及宏观经济稳定。

在会议上发表总结讲话中，范明政总理分析称，尽管形势面临诸多困难与挑战，但“两个百年”战略目标仍保持不变，必须努力、坚持不懈地追求。因此，从2026年及后续年份开始，必须实现两位数增长目标，企业须不断成熟与发展，为这一进程做出积极贡献。

范明政强调了四项核心原则，即实现切实、高质量且可持续的增长；稳定宏观经济、控制通胀、促进经济增长并保障各大目标指标在合理区间；利用一切资源促进发展；让人民享有发展成果。范明政总理还重点分析了以下方针：“国家负责创建任务，企业发挥先锋作用，公私同行，国家发展，人民幸福”。

范明政总理表示，实施两位数增长目标必须在中央的高度集中指导下，通过各部委、行业、地方及整个政治体系的紧密配合，实现一以贯之、同步且坚定不移地推进。

范明政总理指出，要求必须构建并发展新的增长动力，如半导体、人工智能、电子、能源、配套工业、制造业及数据经济等；强力革新国有企业的运营机制，使该部门在民营部门不愿做或难以做的领域真正发挥“开路”和引领作用，并赋予足够的灵活性，使其按市场原则运行。

范明政总理要求有选择性地吸引外资，将其与技术转移、配套工业发展及国内企业升级紧密结合；确保增长资金能够“准时、准点、准对象”投放。政府将引导财政政策、货币政策及各项资金扶持工具，直接服务于增长动力。在提供资金扶持的同时，须建立有效的资金使用监管机制，确保资金流向生产、产能扩张及技术创新领域，防止资金流向资产投机而导致资源配置扭曲。（完）