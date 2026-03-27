架上种花——百年花村的独特风貌

同塔省沙沥花村历经数百年形成与发展。这个百年花村的独特之处在于，当地农民将花卉、观赏植物种植在架子上，而非像通常那样种在地里。这是一种顺应自然条件的传统种植技术，不仅有助于降低生产成本，还代代相传，成为沙沥花村的独特之处。

花架被架设在高处，下方是微波荡漾的水面，映照着天空与云影。当地农民不再步行于田间，而是驾着小船穿梭于花垄之间，进行养护、施肥和运输。

同塔省沙沥坊庆和居民区居民陈清康：“以前没有堤坝，一涨水就会被淹，所以人们就搭建花架。在架上种花有很多好处，比如通风干燥、减少虫害、便于控制杂草，也更方便花农操作。因此，在沙沥，这种方式已经得到广泛应用。”

由于能够避免水淹、保持通风环境并减少病虫害和杂草，沙沥花农多年来一直坚持在架上种植花卉和观赏植物。许多农民认为，如果直接在地面种植，植物会在土壤中扎根，出售时需要搬运，容易损伤根系，影响植株健康。

同塔省农业与环境厅厅长黎河伦：“关键是选择优质基质，然后将其置于花架上，而不是直接种植在土壤中，这样可以有效防止病虫。花架下方有水，可以阻隔有害微生物或其他生物对花卉的影响。一方面，这为花卉创造了良好的生长环境；另一方面，也形成了独特的景观，有利于发展旅游业。同时，这种模式还有助于减少农药使用，符合当前发展趋势。未来还需进一步研究，充分发挥其优势。”

目前，沙沥花卉种植面积接近1000公顷，拥有超过3000个种植户，是该地区最大的花卉苗木生产中心。这种富有九龙江水乡特色的美景，不仅带来了可持续的经济价值，也成为独具魅力的旅游产品。（完）