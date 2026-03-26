青年发挥“六个先锋”作用，为国家发展做出贡献

3月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了2026年10名越南模范青年、9名越南展望青年、100名荣获2026年李自重奖的优秀共青团干部。

在见面会上，优秀青年代表积极分享思考与建议，体现了年轻一代为国家发展贡献力量的渴望。

范明政在见面会上发表讲话时表示，“越南模范青年”奖和李自重奖是胡志明共青团的崇高奖项，是对全国团员、青年及团干部队伍的认可，具有重要意义和影响力。

范明政强调，当今越南青年一代为继承前辈们在越南青年95年成长与发展历史长河中的英勇传统而自豪。在任何情况下，越南青年都始终展现着“国家栋梁”、“先锋力量”、“突击尖兵”的作用，以创造力、激情和青春的奉献，以及敢想、敢做、敢担当、敢于超越自身极限的精神，在各个阵线上冲锋陷阵，为建国卫国业作出了重要贡献。

范明政要求青年们聚焦“六个先锋”，包括：青年要在思维革新与行动创新中先锋带头；青年在发展科学技术、创新创意及数字化转型、绿色转型中先锋带头；青年在将人类文明成果民族化以及将先进、富有浓郁民族特色的越南文化国际化中先锋带头；青年在报效祖国、服务人民、保障社会民生、“不让任何人掉队”中先锋带头；青年在交流、外交与国际一体化中先锋带头；青年在学习、研究、劳动、奉献以及生活中团结友爱、互帮互助中先锋带头。

范明政表示，相信当今越南年轻一代将发扬爱国主义和团结精神，始终怀揣着青春的意志、渴望与热情，敢想、敢做、敢当，与全国一道努力，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南社会主义国家。（完）