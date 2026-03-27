岘港市夏季旅游热度攀升 魅力持续释放

作为一座充满活力，文化底蕴深厚的海滨城市，岘港市依托多元化旅游产品体系和完善的基础设施服务，持续巩固其作为国内外游客首选目的地的地位，尤其在2026年夏季旅游高峰期，吸引力进一步凸显。

位于岘港近海的占婆岛世界生物圈保护区，成为追求私密空间，探索原生态自然之美游客的热门选择。这里拥有洁净迷人的海滩，绚丽多彩的珊瑚礁，独具特色的海岛文化以及淳朴友善的居民，尤以丰富鲜美的海鲜美食令人印象深刻，流连忘返。

澳大利亚游客迈克尔•斯塔菲耶里：“这里的美食非常出色。海鲜新鲜，种类丰富，风味独特。总体来看，这座岛屿带来的体验令人难忘。”

近日，会安古镇被Time Out评选为2026年全球最美目的地榜单第51位。其吸引力在于历史遗产与现代生活的自然交融，以及众多传统手工艺村，为游客提供沉浸式，可参与的独特体验。

英国游客安德鲁：“在木工村的体验却触动人心，仿佛一条连接过去与现在的纽带。通过这些传统工艺活动，人们可以在当代生活中真切感知会安的历史记忆。”

业内人士指出，丰富多样的体验型旅游产品，是岘港旅游持续升温的重要支撑。其中，一批区域级高端旅游区加速发展，形成配套完善的旅游生态系统，进一步增强目的地竞争力。

在这些旅游综合体中，游客不仅可以观赏高水准艺术演出，还可集观光游览，特色美食与休闲度假于一体，有效提升旅游附加值，延长游客停留时间。

2026年，岘港市力争接待过夜游客超过1900万人次，其中国际游客约780万人次，旅游总收入同比2025年预计增长超过15%。(完）