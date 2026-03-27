第80号决议：将越南建设成为文化与艺术活动颇具吸引力目的地

越通社河内——近些年来，越南举办的高水平艺术节目、国际文化节愈发频繁，其规模不断扩大，专业化程度日益提升。从经典芭蕾之夜、当代舞剧，到国际音乐会以及多姿多彩的文化节，这一切不仅让越南成为文化的接收地，更彰显其作为全球文化价值颇具吸引力目的地的地位。



越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议提出了将越南建设成为地区乃至全球文化艺术活动重要目的地的目标，同时强调有选择地吸收人类文化精髓的重要性。这不仅具有文化层面的意义，也与经济发展、旅游促进以及国家形象的提升密切相关。



世界文化精髓的汇聚之地



近年来，越南的文化“图景”愈发活跃，各类高水准的国际艺术演出接连不断地涌现。



在3月25日至27日三天期间，俄罗斯芭蕾国家剧院（Russian State Ballet）在河内还剑湖剧院公演世界芭蕾艺术的两部不朽杰作——《胡桃夹子》和《罗密欧与朱丽叶》。俄罗斯知名艺术团选择越南作为其大型演出巡演的重要一站，表明越南国内艺术市场的吸引力正不断提升。



俄罗斯芭蕾国家剧院艺术总监维克托·达维多夫（Viktor Davydov）对越南观众表示印象深刻。他强调，很少有地方能像这里一样带来如此亲切与热情的氛围。这不仅仅是一种外交性的赞誉，更是对越南在融入国际社会进程中，文化生活不断发展以及公众审美水平持续提升的有力证明。



此前，由中国著名编导杨丽萍创作的舞剧《孔雀》在河内上演时，也受到了观众和专业人士的热烈欢迎。一部演出能够连续多天晚上座无虚席是一个积极的信号，反映出观众对高质量艺术作品的欣赏需求日益增长。这同时表明，越南的表演艺术市场已不再是学院派艺术的“洼地”，而正逐步发展成为一个充满活力的创造性空间。



此外，众多国际知名艺术团与艺术家也频繁出现在越南举行的音乐会舞台上，如“匈牙利—越南：交响对话”音乐会、“越南心中的俄罗斯之魂”艺术演出、维也纳爱乐乐团与La Philharmonica重奏组的演出、德国蒂宾根音乐学院（Tubingen）、意大利马西莫歌剧院(Teatro Massimo)的艺术演出等。此外，首届河内世界文化节、亚洲岘港电影节、国际实验戏剧节等一系列活动的成功举办也表明越南与各国之间的文化交流空间正不断拓展。越南正逐渐成为一个充满活力的文化汇聚之地。在这里，不同艺术形式相遇、对话，并激发出源源不断的创意灵感之地，成为促进各民族之间的理解与联系的精神“桥梁”。



战略愿景



事实表明，国内文化艺术生活的蓬勃发展离不开党和国家的战略指导。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确指出，在全球化背景下，吸收世界文化精髓不仅是必然需求，也是提升国家潜力、地位与软实力的重要动力。该决议提出了将越南建设成为地区乃至世界文化艺术活动重要目的地的目标，同时提出了八项任务和解决方案，其中包括积极主动深度融入全球文化语境，弘扬越南文化价值，吸收人类文化精髓，从而增强国家软实力。



文化专家和管理者认为，将这一任务纳入具有战略意义的决议中，显示出越南党和国家在文化发展理念上的重大转变。过去，对外来文化的吸收有时被视为需要谨慎对待的事项，而如今，这已成为一项主动、积极且具有明确方向的方针。



决议指出，文化不仅是社会精神的基石，也成为外交活动中的重要支柱，有助于塑造国家形象、品牌，并提升越南在国际舞台上的地位。决议也强调，须将文化和艺术内容纳入高层外交议程，加强国际文化条约的签署与履行，在经济—贸易协定中融入文化元素，进一步拓展越南文化产品和服务的发展空间。



从这一方向来看，邀请国际艺术团来越南演出具有切实意义。国际艺术演出活动的成功举办，不仅反映了国内艺术市场的吸引力、观众群体的成熟程度和文化部门的组织能力，更重要的是，其证明越南正逐步成为世界文化的重要目的地。在此进程中，第80-NQ/TW号决议犹如一盏“指路明灯”，为文化发展指明方向，引导文化朝着现代化方向发展，融入国际社会，但仍保留浓厚的民族特色。吸收人类文化精髓不仅是一项任务，更是越南提升国际地位、增强软实力，并积极参与人类文明交流的重要机遇。（完）



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