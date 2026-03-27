2026年雄王祭祖日将于2026年4月17日至26日举行

越通社河内——3月27日，富寿省文化体育与旅游厅厅长杨黄香在新闻发布会上透露，2026丙午年雄王祭祖日暨雄王庙庙会以及“祖地文化旅游周”的规模有所扩大，并以丰富化与灵活性，充分发挥当局的主动性，且吸引众多组织、个人、企业及民众参与的方向开展。



值得关注的是，富寿省今年将恢复“街头民间文化节”，并与“旅游色彩”计划挂钩。此外，首届国际美术展也将隆重登场，旨在扩大文化交流，将“祖地”形象推向世界。



富寿省人民委员会副主席阮辉玉在发布会上强调，2026年雄王祭祖日暨雄王庙庙会以及“祖地文化旅游周不仅是缅怀雄王功德的时刻，更是向外界介绍与推广富寿省独特文化价值的黄金机会，有助于促进旅游业发展并提升富寿省的地位与形象。





阮辉玉还呼吁各旅游企业、旅行社及网络红人（KOLs）积极配合，共同推广独特的旅游线路与产品，向国内外友人展示一个富有历史文化传统、充满活力且极具吸引力的祖地形象。



按计划，2026丙午年雄王祭祖日暨雄王庙庙会以及“祖地文化旅游周将于2026年4月17日至26日（即农历三月初一至初十）在雄王庙国家级特别历史遗迹区及省内各地举行。



富寿省还将从4月7日至21日期间在雄王庙遗迹区开展题为“雄王庙——神圣发源地”的夜间旅游线路。此外，游客还有机会于4月25日21时30分，在越池市文郎公园步行桥观赏高空烟花表演。（完）

