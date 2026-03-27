越南文化多彩空间在俄罗斯绽放

越通社托木斯克——为响应国家重大活动、庆祝青年月、纪念胡志明共产主义青年团成立95周年，3月25日，在西伯利亚西部托木斯克市举行了题为“越南：人与祖国”的越南文化日活动。活动由托木斯克越南学生会、越南青年团支部联合举办。



据越通社驻俄罗斯记者报道，这个距离首都莫斯科3500多公里的城市举办的越南文化活动吸引了近600名观众，包括各所大学的师生、国际学生和托木斯克市民。



托木斯克国立研究大学负责国际关系的副校长阿尔乔姆·雷昆在致辞中回顾了多年来越南留学生一直展现的好学、尊师重道精神以及热情与活力。他对越南留学生付出的努力表示赞赏和高度评价。



托木斯克理工大学外籍学生工作处管理人员斯韦特兰娜·库里洛掩饰不住对本校越南学生的自豪，他们一直展现出良好的能力和素质。



文化日在托木斯克国立大学文化中心营造了一个越南空间，国际友人可以通过艺术舞台、美食厨房和民间游戏展位三大空间沉浸在独特的亚洲文化中。



文艺节目描绘了从传统到现代的多彩越南文化画卷。美食厨房唤起家庭餐桌的温暖。而民间游戏展位是最吸引人的地方。尽管全市越南留学生总数仅60人，但活动带来了完整的越南文化体验。



观众的热情参与证明了越南文化的强大魅力。文化日不仅是托木斯克越南留学生寄托爱国情怀的契机，更是拉近越南文化与世界各国友人距离的桥梁。（完）

越通社