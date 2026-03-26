俄罗斯经典芭蕾舞剧闪耀河内：首都舞台上的情感之夜

越通社河内——3月25日晚，来自俄罗斯久负盛名的俄罗斯国家芭蕾舞团（Russian State Ballet）首度携手河内交响乐团，在河内胡志明大剧院联合演出了经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》（The Nutcracker）。这场演出为首都公众带来了一场沉浸在俄罗斯古典艺术之美中的情感盛宴。



《胡桃夹子》是俄罗斯伟大作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的巅峰之作，于1892年12月18日在圣彼得堡马林斯基剧院（Mariinsky Theatre）首演。该剧改编自恩斯特·西奥多·阿马德乌斯·霍夫曼的童话故事《胡桃夹子与老鼠王》。



凭借规范的编排结构、华丽的舞台服饰以及精湛的表演技艺，该作品不仅是节日季节的象征，更是古典芭蕾艺术永恒魅力的有力见证。



在柴可夫斯基不朽名曲的伴奏下，国际顶尖芭蕾舞团与河内交响乐团的完美契合，为首都观众打造了一个视听双绝、升华圆满的艺术之夜。



据胡志明大剧院代表透露，3月26日及27日晚，俄罗斯国家芭蕾舞团的艺术家们将继续带来改编自威廉·莎士比亚文学巨著的芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》（Romeo & Juliet）。



此前于2025年4月，俄罗斯国家芭蕾舞团曾在胡志明大剧院演出《天鹅湖》（Swan Lake），受到了广大观众及业内人士的热烈反响。这一成功再次肯定了俄罗斯芭蕾对越南公众的吸引力，并通过各类演出与文化交流活动，架起了两国间坚实的艺术桥梁。



此次重归，舞团为首都公众提供了欣赏世界级演出的良机，在这里，俄罗斯芭蕾的规范与标准得到了尊崇与升华，进一步丰富了首都的艺术生活。（完）

