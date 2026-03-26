顺化皇城推出“梦幻皇宫”夜游活动 免费向公众开放



越通社顺化—— 顺化古都遗迹保护中心3月26日宣布，“梦幻皇宫”主题活动将于4月25日至28日每晚20时在顺化皇城（大内）举行，活动免费向公众开放，为居民和游客提供便捷接触与体验文化遗产的机会。



“梦幻皇宫”经过精心编排，通过一系列特色艺术活动与沉浸式体验，生动再现夜晚皇宫的历史空间。活动以大内午门换岗仪式拉开序幕，结合神炮鸣放效果，标志皇宫大门的敞开。随后，游客将步入光影交织的梦幻空间，在火炬照明与中道桥3D宫廷纹样投影展示中感受别样氛围。紧接着，宫女灯笼舞表演引导观众进入太和殿大朝庭区域，带来富有情感的沉浸式体验。



活动的亮点之一是舞台化呈现的朝仪，再现阮朝庄严肃穆的朝政场景。随后，在太和殿东侧上演 “出军仪式” 及京兵操演，通过舞旗、舞棍、枪术、射箭等传统武艺表演，结合喷火特效，展现古代军队的威严气势；太和殿西侧则布置 “皇宫市集” 空间，为游客提供丰富多样的文化体验。



除宫廷礼仪外，“梦幻皇宫”还设置多元体验空间，包括宫廷游戏、顺化奥黛与韩服（韩国传统服饰）结合表演，展现有趣的文化交融。现代互动体验精彩纷呈，包括 “寻找失落皇宫”虚拟现实体验、 “帝都考古记”主题空间，以及在内务府、绍芳园、机夏园举办的兰花与盆景展览，进一步丰富游客行程，带来全新的遗产体验。



值得一提的是，每日17时30分起，大内内务府区域的 “京城美食”空间将对游客开放，为夜游皇城之旅增添美食体验。



通过传统元素与现代科技的有机结合，“梦幻皇宫”系列活动不仅有望成为特色夜间旅游产品，也将进一步丰富顺化大内的体验内容，更好服务居民和游客，推动文化遗产在当代生活中的传播与弘扬。（完）

越通社