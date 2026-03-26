文化

顺化皇城推出“梦幻皇宫”夜游活动 免费向公众开放

顺化古都遗迹保护中心3月26日宣布，“梦幻皇宫”主题活动将于4月25日至28日每晚20时在顺化皇城（大内）举行，活动免费向公众开放，为居民和游客提供便捷接触与体验文化遗产的机会。

顺化推出“梦幻皇宫”夜游活动 图自顺化市人民委员会脸书
顺化推出“梦幻皇宫”夜游活动 图自顺化市人民委员会脸书


越通社顺化—— 顺化古都遗迹保护中心3月26日宣布，“梦幻皇宫”主题活动将于4月25日至28日每晚20时在顺化皇城（大内）举行，活动免费向公众开放，为居民和游客提供便捷接触与体验文化遗产的机会。

“梦幻皇宫”经过精心编排，通过一系列特色艺术活动与沉浸式体验，生动再现夜晚皇宫的历史空间。活动以大内午门换岗仪式拉开序幕，结合神炮鸣放效果，标志皇宫大门的敞开。随后，游客将步入光影交织的梦幻空间，在火炬照明与中道桥3D宫廷纹样投影展示中感受别样氛围。紧接着，宫女灯笼舞表演引导观众进入太和殿大朝庭区域，带来富有情感的沉浸式体验。

活动的亮点之一是舞台化呈现的朝仪，再现阮朝庄严肃穆的朝政场景。随后，在太和殿东侧上演 “出军仪式” 及京兵操演，通过舞旗、舞棍、枪术、射箭等传统武艺表演，结合喷火特效，展现古代军队的威严气势；太和殿西侧则布置 “皇宫市集” 空间，为游客提供丰富多样的文化体验。

除宫廷礼仪外，“梦幻皇宫”还设置多元体验空间，包括宫廷游戏、顺化奥黛与韩服（韩国传统服饰）结合表演，展现有趣的文化交融。现代互动体验精彩纷呈，包括 “寻找失落皇宫”虚拟现实体验、 “帝都考古记”主题空间，以及在内务府、绍芳园、机夏园举办的兰花与盆景展览，进一步丰富游客行程，带来全新的遗产体验。

值得一提的是，每日17时30分起，大内内务府区域的 “京城美食”空间将对游客开放，为夜游皇城之旅增添美食体验。

通过传统元素与现代科技的有机结合，“梦幻皇宫”系列活动不仅有望成为特色夜间旅游产品，也将进一步丰富顺化大内的体验内容，更好服务居民和游客，推动文化遗产在当代生活中的传播与弘扬。（完）

鸟瞰顺化古都遗迹群。图自越通社

顺化市以社区之力唤醒遗产

顺化市——香江之畔的遗产都市正在重新定位发展战略，将社区置于中心位置，使民众成为守护、创新和从遗产中获益的主体。

越通社
#顺化皇城 #梦幻皇宫 #顺化夜游 #越南旅游 #文化遗产 #沉浸式体验 #阮朝文化 #顺化大内 #夜间经济
关注 VietnamPlus

相关新闻

鸟瞰顺化古都遗迹群。图自越通社

顺化市以社区之力唤醒遗产

顺化市——香江之畔的遗产都市正在重新定位发展战略，将社区置于中心位置，使民众成为守护、创新和从遗产中获益的主体。

顺化市立安潟湖的诗意之美

顺化市立安潟湖的诗意之美

立安潟湖位于顺化市真云—陵姑乡，静卧海云关脚下。面积约800公顷的半咸水潟湖，在雄伟的白马山脉环抱之中，呈现出壮丽与静谧交织的诗意画卷。原始而神秘的自然风貌，使其成为吸引游客前来体验与探索的热门目的地。

更多

2025年亚洲-岘港电影节闭幕式。图自越通社

美国电影：2026年亚洲-岘港电影节上的亮点

2026年亚洲-岘港电影节（DANAFF）将于6月28日至7月4日举行，以 “DANAFF—从亚洲通向世界的桥梁”为主题。本届电影节为观众呈现了极具吸引力的影片节目，其中的亮点为“美国电影焦点”，展示了美国电影发展历程中的代表性作品。

参观者参观越南民间绘画艺术

守护越南民间绘画艺术瑰宝 北宁举办四大流派联展

3月26日上午，北宁省文化、体育与旅游厅在顺城坊东湖民间绘画保护中心举办越南民间绘画展，集中展出东湖画、行鼓画、金黄画和新(Sình)村画四大流派的100余件代表性作品，系统呈现越南民间绘画的艺术魅力与文化价值。

无人机表演在会安上空重现龙凤形象。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：为文化产业实现突破铺平道路

凭借深厚的历史文化底蕴以及活跃、创新的发展势头，岘港市正致力于发展成为全国三大文化产业中心之一。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议正为从事文化产业领域的企业开辟道路，助力其持续投资、实现创意突破并打造具有国际水准的文化旅游产品，从而进一步彰显这座宜居旅游城市的品牌价值。

参加“2026年企业与文化”国家论坛的各位演讲者。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：商业文化——可持续发展的内生动力

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社

系列推崇越南语活动将于今年在葡萄牙举行

在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：培养德智体美面全发展的越南人

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

越南时尚轻步迈入俄罗斯时尚圈。图自越通社

越南时尚轻步迈入俄罗斯时尚圈

3月21日晚，在彼得罗夫斯基宫（Petrovsky Palace）举办的“SOGNO NIGHT”大型秀场，在萨克斯演奏家权善得的动人旋律、歌手范秋河的婉转歌声中，设计师阮垂玲的高级晚礼服亮眼登场，标志着越南时尚正式迈出进入俄罗斯时尚圈的第一步。

俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫接受记者的采访。图自越通社

推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃表示，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。

外国游客正在体验木版印刷技术。图自越南人民报

第80-NQ/TW号决议：探索世界遗产——青少年教育的新思路

由越南内务部国家文书档案局于2026年初推出的世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间，正成为一个生动的直观课堂，通过为年轻一代提供具体体验，有力推动中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议落到实处。

学生们参观越南自然博物馆。图自越通社

充分挖掘自然博物馆旅游发展潜力

近年来，越南各地的自然博物馆及生物研究机构日益吸引学生、家庭及游客的关注。创新的展示空间、多样的展陈形式、科技的应用以及体验活动等因素展现出颇具特色的环境教育与生态旅游发展潜力。

按照传统方式制作云姑河粉村（宁平省南同乡）的河粉。图自越通社

2026年河粉节连接国内外美食爱好者

3月20日晚，宁平省人民委员会与宁平省饮食文化协会联合举办2026年河粉节开幕式，旨在弘扬并彰显河粉行业的历史渊源及其在各地区不断传承发展的文化遗产价值。

学生们参观“介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展。图自越通社

北宁省办专题展推广世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊

3月20日，北宁省举办"介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展，展出150余件图片、资料和文物。该遗产群于2025年7月被列入世界文化遗产名录，北宁省拥有永严寺、补陀寺等遗迹点。同期，东湖民间画制作技艺也被列入急需保护的非物质文化遗产名录。