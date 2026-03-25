文化

系列推崇越南语活动将于今年在葡萄牙举行

在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社
2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社

越通社河内——在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

越南文化推崇协会主席阮德秋容在接受越通社驻欧洲记者采访时表示，该项目旨在纪念弗朗西斯科·德·皮纳教士（Francisco de Pina），他是越南国语字形成过程中的先驱人物之一。该倡议不仅具有感恩与历史意义，更有望成为促进越葡两国在各领域交流合作的文化桥梁。

按计划，系列活动将在瓜尔达大剧院举行，内容涵盖文化交流、展览、研讨会及社区对接活动。通过这些活动，旨在传播历史文化价值，并推动各领域上的国际合作。

此前，越南文化推崇协会主席同文化与历史专家与瓜尔达市政府领导举行了工作会谈。瓜尔达市市长塞尔吉奥·费尔南多·达席尔瓦·科斯塔（Sérgio Fernando da Silva Costa）及负责文化事务的副市长克劳迪娅·格德斯（Cláudia Guedes）均表示支持并同意协作开展项目活动。其后，组委会还与越南驻葡萄牙大使馆进行了对接，并得到了阮孟强大使的支持。

在数字全球化的背景下，推崇语言遗产并加强文化交流被视为具有深远现实意义的发展方向。在相关职能部门与合作伙伴的陪同下，该项目有望成为文化外交活动的亮点，为巩固和深化越葡友好关系朝着可持续方向发展做出贡献。（完）

越通社
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