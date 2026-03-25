文化

第80-NQ/TW号决议：商业文化——可持续发展的内生动力

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

参加“2026年企业与文化”国家论坛的各位演讲者。图自越通社
参加“2026年企业与文化”国家论坛的各位演讲者。图自越通社

越通社河内 ——越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

商业文化——企业发展的“软钥匙”

在“2026年企业与文化”国家论坛上，多位专家认为，拥有稳固文化基础的企业往往能够取得更高的经营效率。这表明，文化不仅是一种精神价值，更是一种能够创造附加价值的资源，有助于提升企业信誉、品牌形象和市场竞争力，尤其是在全球竞争日趋激烈的背景下。

经过近40年的改革创新，越南企业界在数量和质量方面均取得显著发展。目前，全国在运营企业超过100万家，私营经济部门对国内生产总值（GDP）的贡献约为60%至65%，并为3000多万劳动者提供就业机会。2025年，越南进出口总额超过9200亿美元，使越南跻身全球贸易规模前20位的经济体。
这些成果体现了企业在经济社会发展中的重要作用，同时也表明商业文化正逐步成为塑造企业特色与长期生命力的“无形资产”。

与会代表认为，商业文化不仅体现为道德规范，更是企业融入国际市场的重要条件。诚信、透明、社会责任以及合作精神等价值，正成为越南企业参与全球价值链的重要支撑。

建设具备道德规范的企业家队伍

越南政府副总理梅文政在论坛上表示，一个经济体的可持续发展，不仅体现在市场规模、技术能力或开放水平，还体现在企业文化、社会责任和创新精神等方面。在全球化不断深化的背景下，企业应重视以文化为基础制定发展战略，将其作为实现长期稳定发展的重要保障。

第80号决议以及国家发展新阶段的战略方向进一步强调，文化与人的发展是重要的内生资源，是推动国家快速、可持续发展的重要动力。这一理念体现了发展思路的深化，将文化置于与经济、政治、社会同等重要的位置，并强调文化在调节经济社会活动中的作用，包括企业生产经营活动。

越南文体旅游部副部长郑氏水认为，建设具备职业道德、守法意识、社会责任和奉献精神的企业家队伍，是提高经济发展质量的重要条件。在这一过程中，商业文化不仅有助于规范企业行为，也有助于增强合作伙伴、消费者以及国际社会的信任。

为适应新阶段发展要求，企业应积极培育符合国家价值体系和越南人标准的文化理念，如爱国、团结、诚实、责任、纪律和创新。同时，企业领导者需不断提升治理能力、战略视野以及应对全球市场变化的能力，从而推动形成健康、透明和可持续的营商环境。

郑氏水强调，应在弘扬民族文化特色的基础上，有选择地吸收国际先进商业文化经验，以提升越南企业的综合竞争力。在这一进程中，企业家不仅是经济活动的主体，也是传播积极文化价值的重要力量，有助于向世界展示越南国家形象与人民风貌。

可以看出，第80号决议提出了以文化为发展核心的新思路，明确企业和企业家在培育和传播良好价值方面的重要作用。因此，商业文化不仅是企业内部发展的重要因素，也是增强社会信任、弘扬国家特色并推动国家实现快速、可持续发展的重要基础。

（完）

越通社
#第80-NQ/TW号决议 #商业文化 #可持续发展 #内生动力 #越南文化 #文化产业
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

各单位共青团员与青年积极参与传统艺术活动，有助于提升对民族文化的认知，培养对民族文化的热爱与自豪感。

青年力量彰显担当 成为传承传播民族文化的重要生力军

3月24日上午，越南文化、体育与旅游部青年团联合越通社、外交部、电力集团、科技部及国家资本投资经营总公司等单位在河内举办纪念胡志明共产主义青年团成立95周年系列活动，并启动“带团员走进文化场所”项目。活动共吸引500余名团员青年及各界代表参与，生动展现了青年一代在弘扬民族文化中的积极作用。

第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：培养德智体美面全发展的越南人

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

外国游客正在体验木版印刷技术。图自越南人民报

第80-NQ/TW号决议：探索世界遗产——青少年教育的新思路

由越南内务部国家文书档案局于2026年初推出的世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间，正成为一个生动的直观课堂，通过为年轻一代提供具体体验，有力推动中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议落到实处。

更多

无人机表演在会安上空重现龙凤形象。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：为文化产业实现突破铺平道路

凭借深厚的历史文化底蕴以及活跃、创新的发展势头，岘港市正致力于发展成为全国三大文化产业中心之一。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议正为从事文化产业领域的企业开辟道路，助力其持续投资、实现创意突破并打造具有国际水准的文化旅游产品，从而进一步彰显这座宜居旅游城市的品牌价值。

2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社

系列推崇越南语活动将于今年在葡萄牙举行

在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

越南时尚轻步迈入俄罗斯时尚圈。图自越通社

越南时尚轻步迈入俄罗斯时尚圈

3月21日晚，在彼得罗夫斯基宫（Petrovsky Palace）举办的“SOGNO NIGHT”大型秀场，在萨克斯演奏家权善得的动人旋律、歌手范秋河的婉转歌声中，设计师阮垂玲的高级晚礼服亮眼登场，标志着越南时尚正式迈出进入俄罗斯时尚圈的第一步。

俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫接受记者的采访。图自越通社

推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃表示，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。

学生们参观越南自然博物馆。图自越通社

充分挖掘自然博物馆旅游发展潜力

近年来，越南各地的自然博物馆及生物研究机构日益吸引学生、家庭及游客的关注。创新的展示空间、多样的展陈形式、科技的应用以及体验活动等因素展现出颇具特色的环境教育与生态旅游发展潜力。

按照传统方式制作云姑河粉村（宁平省南同乡）的河粉。图自越通社

2026年河粉节连接国内外美食爱好者

3月20日晚，宁平省人民委员会与宁平省饮食文化协会联合举办2026年河粉节开幕式，旨在弘扬并彰显河粉行业的历史渊源及其在各地区不断传承发展的文化遗产价值。

学生们参观“介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展。图自越通社

北宁省办专题展推广世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊

3月20日，北宁省举办"介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展，展出150余件图片、资料和文物。该遗产群于2025年7月被列入世界文化遗产名录，北宁省拥有永严寺、补陀寺等遗迹点。同期，东湖民间画制作技艺也被列入急需保护的非物质文化遗产名录。

附图。图自越通社

2026年越南河粉节将于3月19日至22日在宁平省举行

2026年越南河粉节将于3月19日至22日在宁平省天长步行街举行，主题为“越南河粉——时代潮流中的活态遗产”。这是一项具有深远意义的活动，旨在弘扬传统技艺，为越南河粉向联合国教科文组织申请世界非遗提供实践依据与数据支撑。

Mockingbird Pictures公司的展位。图自越通社

越南参加中国香港国际影视展

由中国香港贸易发展局主办的第30届香港国际影视展（FILMART）于3月17日至20日在香港会议展览中心热烈举行。今年展会汇聚来自38个国家和地区的790余家参展机构。越南电影发展促进协会在本次展会上设立展位，此外还有BHD公司、Mockingbird Pictures公司等业内熟悉的企业参与。

富寿省芒族锣铮演出活动。图自越通社

越南首次将芒族特色文化引入雄王庙节会

2026年雄王祭祖日首次融入芒族文化，通过民间仪式、民歌与锣声等形式丰富节庆内容。活动将于4月17日至26日举行，结合传统祭祀与多样文化活动，打造特色文化旅游体验，进一步推广祖地形象。