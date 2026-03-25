第80-NQ/TW号决议：商业文化——可持续发展的内生动力

越通社河内 ——越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。



商业文化——企业发展的“软钥匙”



在“2026年企业与文化”国家论坛上，多位专家认为，拥有稳固文化基础的企业往往能够取得更高的经营效率。这表明，文化不仅是一种精神价值，更是一种能够创造附加价值的资源，有助于提升企业信誉、品牌形象和市场竞争力，尤其是在全球竞争日趋激烈的背景下。



经过近40年的改革创新，越南企业界在数量和质量方面均取得显著发展。目前，全国在运营企业超过100万家，私营经济部门对国内生产总值（GDP）的贡献约为60%至65%，并为3000多万劳动者提供就业机会。2025年，越南进出口总额超过9200亿美元，使越南跻身全球贸易规模前20位的经济体。

这些成果体现了企业在经济社会发展中的重要作用，同时也表明商业文化正逐步成为塑造企业特色与长期生命力的“无形资产”。



与会代表认为，商业文化不仅体现为道德规范，更是企业融入国际市场的重要条件。诚信、透明、社会责任以及合作精神等价值，正成为越南企业参与全球价值链的重要支撑。



建设具备道德规范的企业家队伍



越南政府副总理梅文政在论坛上表示，一个经济体的可持续发展，不仅体现在市场规模、技术能力或开放水平，还体现在企业文化、社会责任和创新精神等方面。在全球化不断深化的背景下，企业应重视以文化为基础制定发展战略，将其作为实现长期稳定发展的重要保障。



第80号决议以及国家发展新阶段的战略方向进一步强调，文化与人的发展是重要的内生资源，是推动国家快速、可持续发展的重要动力。这一理念体现了发展思路的深化，将文化置于与经济、政治、社会同等重要的位置，并强调文化在调节经济社会活动中的作用，包括企业生产经营活动。



越南文体旅游部副部长郑氏水认为，建设具备职业道德、守法意识、社会责任和奉献精神的企业家队伍，是提高经济发展质量的重要条件。在这一过程中，商业文化不仅有助于规范企业行为，也有助于增强合作伙伴、消费者以及国际社会的信任。



为适应新阶段发展要求，企业应积极培育符合国家价值体系和越南人标准的文化理念，如爱国、团结、诚实、责任、纪律和创新。同时，企业领导者需不断提升治理能力、战略视野以及应对全球市场变化的能力，从而推动形成健康、透明和可持续的营商环境。



郑氏水强调，应在弘扬民族文化特色的基础上，有选择地吸收国际先进商业文化经验，以提升越南企业的综合竞争力。在这一进程中，企业家不仅是经济活动的主体，也是传播积极文化价值的重要力量，有助于向世界展示越南国家形象与人民风貌。

可以看出，第80号决议提出了以文化为发展核心的新思路，明确企业和企业家在培育和传播良好价值方面的重要作用。因此，商业文化不仅是企业内部发展的重要因素，也是增强社会信任、弘扬国家特色并推动国家实现快速、可持续发展的重要基础。

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