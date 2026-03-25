文化

第80-NQ/TW号决议：为文化产业实现突破铺平道路

凭借深厚的历史文化底蕴以及活跃、创新的发展势头，岘港市正致力于发展成为全国三大文化产业中心之一。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议正为从事文化产业领域的企业开辟道路，助力其持续投资、实现创意突破并打造具有国际水准的文化旅游产品，从而进一步彰显这座宜居旅游城市的品牌价值。

无人机表演在会安上空重现龙凤形象。图自越通社
无人机表演在会安上空重现龙凤形象。图自越通社

越通社河内——凭借深厚的历史文化底蕴以及活跃、创新的发展势头，岘港市正致力于发展成为全国三大文化产业中心之一。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议正为从事文化产业领域的企业开辟道路，助力其持续投资、实现创意突破并打造具有国际水准的文化旅游产品，从而进一步彰显这座宜居旅游城市的品牌价值。

文化产业是指基于创意、文化、艺术、知识、遗产和特色价值，旨在打造满足社会精神需求的产品与服务的领域。此外，该领域既带来经济效益，创造物质财富，又广泛传播精神价值与民族特色。

岘港市拥有多种独特的民间文化。多年来，岘港是保护与发扬遗产价值的领先地方之一。该市还鼓励在现代舞台、文化旅游产品和数字内容中对这些民间文化类型进行创新。

第80-NQ/TW号决议确定了文化产业是正确的发展方向，符合当前趋势并直接贡献于国家发展战略。这进一步增强了企业信心，为其继续对该领域进行长期投资注入动力。

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《会安记忆》于2018年首演，是一场色彩斑斓的实景艺术表演。图自越通社


岘港市文化体育与旅游局领导表示，文化产业正逐步肯定其作为发展动力的作用，为当地经济社会发展做出越来越多的贡献。该市确定了成为联合国教科文组织（UNESCO）网络中“创意城市”的愿景。

未来一段时间，岘港将优先投入公共投资资源，同时吸引国内外投资资金投资于各项具有象征意义的文化体制与工程。

岘港目前拥有诸多卓越的竞争优势，有利于在文化产业与旅游发展领域实现突破。该市拥有多样且独特的旅游产品体系：海洋度假旅游、文化遗产旅游、生态旅游、节日事件旅游、会奖旅游、美食旅游、高尔夫旅游、婚礼旅游……与此同时，该市的旅游基础设施体系与服务能力也不断得到改善。

在落实第80-NQ/TW号决议的行动计划中，岘港市提出到2030年文化产业年均增速达到10%的目标。2026年，该市力争接待过夜游客超过1900万人次，其中国际游客约780万人次以上；住宿、餐饮及旅游服务业总收入达70万亿越盾，较2025年增长15%以上。

第80-NQ/TW号决议正为岘港疏通资源、发展具有优势的文化产业开辟诸多机遇。这被确定为该市新的增长动力之一，是助力巩固该市本色、增强吸引力及提升岘港国际级城市品牌定位价值的软实力。（完）

越通社
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