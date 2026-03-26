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在全球地缘政治动荡中寻找“生存动力”

多年来，越南经济早已习惯在风浪与挑战中适应前行。然而，2026年的这场“风暴”呈现出完全不同的形态：它不再是单一困难，而是多重外部冲击的叠加共振——从地缘政治紧张导致供应链断裂，到运输与物流成本、原材料价格飙升，再到汇率压力加重资金流动负担，尤其是国际市场充满不确定性的新增关税壁垒。当前一个紧迫的问题是：越南企业如何不仅能够站稳脚跟，还能找到战略转型之路，在全球贸易版图上走得更远？

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——多年来，越南经济早已习惯在风浪与挑战中适应前行。然而，2026年的这场“风暴”呈现出完全不同的形态：它不再是单一困难，而是多重外部冲击的叠加共振——从地缘政治紧张导致供应链断裂，到运输与物流成本、原材料价格飙升，再到汇率压力加重资金流动负担，尤其是国际市场充满不确定性的新增关税壁垒。当前一个紧迫的问题是：越南企业如何不仅能够站稳脚跟，还能找到战略转型之路，在全球贸易版图上走得更远？

物流“夹击”与汇率压力叠加

市场现实正揭示出一个严峻局面：企业的抗压能力正被高昂成本不断侵蚀。中东冲突以及红海海上安全局势持续动荡，打断了供应链的连续性。越南出口至欧洲和美国东海岸的货物不得不绕行好望角，运输时间延长数十天，海运费用随之飙升。

越南物流服务企业协会主席陶仲科表示，此次物流冲击不仅体现在航运公司普遍上调战争风险附加费和旺季附加费，更令人担忧的是航班与航线中断导致集装箱周转失衡，使进出口企业陷入被动局面。同时，美元相对越南盾走强，使以美元计价的原材料进口成本和运费进一步膨胀，本已微薄的利润空间被持续压缩。若缺乏前瞻性应对方案，企业资金链断裂的风险将难以避免。

不仅如此，越南木制品、纺织服装、皮革制鞋、钢铁及电子零部件等主力出口行业，还面临贸易防御措施带来的新压力。

美国关税政策的变化，也要求越南企业在管理思维上进行深层转型。工贸部贸易防卫局副局长朱胜忠指出，国际市场对原产地规则和财务透明度提出了更高标准。美国采取贸易防御措施，并不意味着出口之门关闭，而是对企业合规能力的考验。要跨越这一门槛，企业必须建立专业化风险管理体系，全面按照国际标准实现财务透明，并完善原材料溯源档案体系。同时，工贸部强调，在遭遇调查时，积极合作、透明提供信息，是企业维护自身出口成果的最佳“武器”。

显然，依赖廉价劳动力和简单加工装配的出口模式已成为过去。掌控国内原材料来源、提高本地化比例，正成为最坚实的“防护盾”。

在动荡环境中，主动适应是衡量企业韧性的关键。越南多个出口额达数十亿美元的行业正进行战略性转型，以求生存与发展。例如，深受美国市场需求下降和关税壁垒冲击的木材行业，正积极重塑市场布局，而非被动等待。

越南木材与林产品协会副主席兼秘书长吴士怀表示，美国订单减少确实对行业造成沉重打击，但危中有机。企业正加快开拓中东、印度、澳大利亚等新市场，并充分利用越南已签署的《越南与欧盟自由贸易协定》《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等新一代自由贸易协定带来的优惠。同时，产品结构也在升级，从低附加值户外木制品转向高端室内家具和具有可持续森林认证的生态木材，以适应绿色消费趋势。当前压力正倒逼行业加速重组。

这正体现了民营经济“化危为机”的精神。通过开拓细分市场并有效利用16项已生效的自由贸易协定，越南企业能够降低对单一市场的依赖，将风险分散至不同区域。

制度支撑与可持续发展“助推器”

企业这艘“航船”若缺乏国家政策的引导与支持，难以独自穿越风暴。当前，政府在稳定宏观经济、灵活调控汇率、打通制度瓶颈方面的努力，正发挥着“减震器”的关键作用。

越南工商会副主席黄光房表示，来自地缘政治和贸易壁垒的挑战属于外部变量，国内经济难以掌控；但企业内部治理能力却是可以掌握的“常数”。他强调：“当前最正确的方向，是企业将数字化转型和绿色转型视为‘生存投资’，而非成本负担。”

一个绿色、低排放且透明运营的企业，将更容易跨越欧美新的碳关税壁垒。越南工商会也将继续建议政府出台“减负纾困”政策，如延长减税措施、支持企业以合理利率获得信贷，从而为技术投资和迎接下一轮经济复苏积蓄力量。

可以看出，供应链中断、物流成本飙升、汇率压力以及贸易壁垒等前所未有的挑战，正在成为市场的“筛选机制”。越南企业实现突破的路径，不在外部，而在于自我革新——从加工生产转向创造核心价值，从“销售现有产品”转向“提供透明、绿色、可持续的解决方案”。凭借企业界一贯的坚韧精神，以及党和国家有力的政策支撑，越南企业不仅能够稳住阵脚，更有能力实现跃升，确立新的发展地位。（完）

越通社
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