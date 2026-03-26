☕️越通社新闻下午茶（2026.3.26）

越南总理范明政会见越南杰出青年代表。图自越通社

越通社河内——·值此胡志明共产主义青年团成立 95 周年（1931.3.26 - 2026.3.26）之际，2026 年 3 月 26 日下午，越南政府总理范明政在河内会见了越南杰出青年代表、潜力青年代表以及优秀团干部。



·3月26日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议。全文



·3月26日上午，越南政府副总理陈红河出席2026年河内国际建材展览会开幕式并发表讲话。主题为“建设-建材-房地产-绿色交通”的本届展览会于3月26日至30日在河内东英越南展览中心（VEC）举行。全文



容橘炼油厂产量增长10.5%，原材料储备充足，可满足生产需求至2026年4月底、5月初。图自越通社

·3月26日上午，工贸部举行关于落实第09/CT-TTg号指示的会议，旨在推动国内乙醇（Ethanol）生产工厂的重新运营和产能提升，服务于全国范围内以E10RON95生物汽油替代矿物汽油的路线图。全文



·夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds，简称QS）教育组织近日公布了最新世界大学学科排名。越南共有13所高等教育机构入榜。



·越通社驻北京记者报道，中国普洱边境管理支队、猛康出入境边防检查站，越南奠边省边防部队指挥部以及老挝丰沙里省公安厅于3月25日在中国云南省普洱市江城县举行了绿三角区域执法合作机制协议签约仪式。全文



·3月25日晚，胡志明共产主义青年团中央委员会、越南年轻人才开发基金会在河内联合举行2025年十大越南模范青年表彰会，同时向9名越南青年颁发最具潜力奖。



大会现场。图自越通社

·由TNI King Coffee发起的2026年国际咖啡大会在河内举行，来自19个驻越外交代表团出席会议。会议亮点是全球咖啡联盟正式成立，标志着越南在推动全球咖啡合作与可持续发展方面迈出重要一步。全文



·越南工贸部副部长阮生日新近日在工贸部总部与美国农业部负责贸易和农产品事务的副部长卢克·林德伯格（Luke J. Lindberg）举行了工作会谈。双方重申农业是越南与美国全面战略伙伴关系框架内的重要支柱领域之一，一致认为两国农业合作关系中的互补性较强。



在河内某充电站，多辆电动汽车正在排队充电。充电基础设施的发展与向电动出行转型的趋势相互促进，共同推动首都绿色交通的发展。图自越通社

·在油价持续波动、出行成本不断攀升的背景下，河内市民正加速向电动车转型。从最初观望到主动选择，电动车正逐渐成为兼顾经济与环保的出行方式。全文



·中东地区紧张局势正对全球供应链和运输体系造成明显冲击，推高物流成本、延长交付周期，并迅速波及越南进出口活动。在此背景下，准确识别物流瓶颈并推动企业、政府及行业组织协同应对，成为降低风险、稳定供应链的关键。



·越通社驻首尔记者报道，韩国乐喜金星集团（LG集团）旗下企业正加快扩大在越生产规模，同时启动大规模招聘计划，以满足不断增长的全球订单需求，特别是在高科技领域。



俄罗斯国家芭蕾舞团在河内胡志明大剧院联合演出了经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》。图自越通社

·3月25日晚，来自俄罗斯久负盛名的俄罗斯国家芭蕾舞团（Russian State Ballet）首度携手河内交响乐团，在河内胡志明大剧院联合演出了经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》（The Nutcracker）。这场演出为首都公众带来了一场沉浸在俄罗斯古典艺术之美中的情感盛宴。全文



·顺化古都遗迹保护中心3月26日宣布，“梦幻皇宫”主题活动将于4月25日至28日每晚20时在顺化皇城（大内）举行，活动免费向公众开放，为居民和游客提供便捷接触与体验文化遗产的机会。全文



·3月26日上午，北宁省文化、体育与旅游厅在顺城坊东湖民间绘画保护中心举办越南民间绘画展，集中展出东湖画、行鼓画、金黄画和新(Sình)村画四大流派的100余件代表性作品，系统呈现越南民间绘画的艺术魅力与文化价值。（完）