越中老三国边境地区执法合作机制启动

越通社北京——越通社驻北京记者报道，中国普洱边境管理支队、猛康出入境边防检查站，越南奠边省边防部队指挥部以及老挝丰沙里省公安厅于3月25日在中国云南省普洱市江城县举行了绿三角区域执法合作机制协议签约仪式。



该活动是在三国边境地区山水相连、各国人民关系十分密切的背景下举行的。然而，跨境走私、非法出入境、毒品贩运等各类犯罪活动仍潜藏许多复杂因素。建立该合作机制旨在具体落实“全球安全倡议”，提高边境国家管理效能，保障安全秩序，并促进口岸及边民往来通道的流通。



根据协议内容，该合作机制建立在主权平等、尊重彼此管辖权、务实高效配合及相互支持的原则之上。各方一致同意开展多项全面合作，包括：建立每两年轮流举行一次的定期会谈机制；加强重点区域的联合管理与调度；及时在各国重大节日、春节及重要政治活动期间采取安全保护措施。



特别值得关注的是，该机制将有力地推动打击跨境犯罪的协同配合。在启动仪式上，各方代表强调，此次执法合作机制的建立标志着三国职能部门合作关系迈上了新台阶，为建设和平、友好、合作与可持续发展的边界线做出贡献。（完）

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