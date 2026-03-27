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越摩友好关系日益深入发展

越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。

越通社河内——越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。

65年友好情谊

越摩关系是两国人民共同珍视的宝贵遗产。一段共同的历史将越摩两国紧密相连，其标志便是位于河内巴为、于2018年11月修缮后落成的“摩洛哥门”，以及位于盖尼特拉市郊、于2022年11月落成的越南传统风格“越南村门”。这两座标志性工程象征着越摩两国人民的爱国精神、友好情谊和紧密联系。

建交65年来，越摩关系在党际外交、国家外交和人民外交三个渠道上日益发展。

两国政治外交关系因高层领导人互访活动日益增多而取得重要发展。越方访问摩洛哥的有：政府总理潘文凯（2004年11月），国会主席阮文安（2005年12月），国会主席阮氏金银（2019年3月），越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义（2024年6月），中央理论委员会常务副主席谢玉晋（2024年10月）等。

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2025年1月21日，越南国会主席陈青敏会见前来出席在越南芹苴市举行的法语国家议会大会执行委员会会议暨法语国家议会合作论坛的摩洛哥众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米。图自越通社

最近，越南国会主席陈青敏在2025年7月24日至27日对摩洛哥进行正式访问期间，分别与摩洛哥众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米和参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德举行会谈，并会见了摩洛哥总理阿齐兹·阿赫努什。在各场会见和会谈中，双方领导人一致同意进一步努力，使经贸合作关系与政治关系相匹配；一致同意推动双向投资合作，并使其成为彼此与各自地区发展合作的“门户”。

摩方访问越南的有：阿巴斯·法西总理正式访问（2008年11月），参议院议长穆罕默德·谢赫·比亚迪拉出席在河内举行的各国议会联盟第132届大会（2015年3月），众议院议长哈比卜·马勒基正式访问（2017年12月），摩洛哥众议院秘书长兼世界议会秘书长协会主席纳吉布·卡迪访问越南（2024年6月），众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米出席在越南芹苴市举行的法语国家议会联盟执行委员会会议（2025年1月）。

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2004年11月越南政府总理潘文凯在对摩洛哥进行正式访问期间与，摩洛哥首相德里斯·杰图检阅仪仗队。图自越通社

两国设有如下合作机制：越摩政府间委员会，越摩外交部政治磋商机制（2004年成立），越摩贸易与工业合作小组委员会（2022年成立），摩越友好协会（2017年3月成立），越摩友好与合作协会（2021年12月成立）。

两国经常在多边论坛上协调配合、相互支持。摩洛哥支持越南竞选2020-2021年联合国安理会非常任理事国、2023-2025年人权理事会成员、2021-2025年联合国教科文组织执行局委员等。

推动潜力领域合作

摩洛哥于2014年12月承认越南完全市场经济地位。目前，两国经贸关系得到双方各级领导的重视，为两国继续挖掘潜力、促进经贸交流乃至投资合作、造福两国人民奠定了坚实基础。

摩洛哥是越南在非洲的十大出口市场之一。双边贸易额逐年增长。2024年达3.02亿多美元，比2023年增长28.5%；2025年达3.8亿美元，比2024年增长25%。两国设定了早日实现双边贸易额达5亿美元的目标。

据越南驻摩洛哥商务参赞陈黎容介绍，越南在摩洛哥市场具有潜力并已占据一定地位的商品包括咖啡、腰果、胡椒、八角茴香、电子元器件、纺织服装、鞋类及具有竞争力的消费品。摩洛哥人对亚洲食品、调味品、方便快餐越来越感兴趣，特别是在大城市。

两国在清真工业、冶金、化肥、航空、纺织服装和制鞋等领域还有很大合作潜力。越南设定了成为国际清真市场重要参与者的目标。摩洛哥凭借其在清真认证领域的丰富经验，愿意与越南密切合作，通过支持提高生产能力和出口清真认证产品，特别是面向非洲、中东的伊斯兰国家以及拥有大量穆斯林社区的欧洲国家。

此外，两国在绿色转型进程中也有许多合作机会，特别是在绿氢、海上风电和碳处理等创新领域。两国于2019年3月28日签署了谅解备忘录，以加强在环境和可持续发展领域的双边合作。

在教育培训领域，自2011年起，摩洛哥每年向越南提供10个奖学金名额。目前有20名越南学生在摩洛哥学习。2014年，摩方协助法语报《越南信息报》（Le Courrier du Vietnam）培训了两名法语记者。自2016年起，摩洛哥邀请越南外交部1名代表参加在摩洛哥举办的外交培训班。

文化、旅游合作也得到两国加强推动。2026年，两国将共同庆祝建交65周年，举办多项有意义的活动。

在65年良好关系的基础上，两国将继续共同构筑具有深远意义的工程，为日益美好的越摩关系留下丰富的历史遗产。（完）

越通社
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