“理想之光” 研学营连接越中青年

越通社河内——为期8天（从3月25日至4月1日）的越南青年“红色研学之旅”之“理想之光”研学营活动期间，3月26日，来自8所高校的150多名越南师生参加了“胡志明在中国”专题座谈会，并走访参观了胡志明主席在云南省昆明进行革命活动时的旧居。

该活动恰逢胡志明共产主义青年团成立95周年纪念日（1931年3月26日 - 2026年3月26日）举行，意义深远。



中国共青团中央干部代表在开幕式上致辞表示，自2025年5月起，该机构已与9个地方联合组织沿着两党两国历代领导人的革命足迹的7条研学线路，确定了20多个研学点，吸引了越南各行各业的1000多名青年参与。通过此活动，青年们更深入地了解了越中两国先辈寻求救国之路、争取民族独立的历程。



中共中央团校教授胡献忠在“胡志明在中国”专题座谈会上分享关于胡志明主席革命活动历程的研究。在中国活动的多年间，胡志明主席在多地留下了革命足迹。这不仅是越南争取独立斗争历史中的重要篇章，更是越中两国“同志加兄弟”情谊的生动例证。



在活动中，代表团还参观了位于昆明华山南路89-91号的胡志明主席旧居，感受了他坚忍不拔、充满艰辛的革命活动历程。（完）

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