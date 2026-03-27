越南领导人致电祝贺越南与摩洛哥建交65周年

越通社河内——值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏分别向摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）、摩洛哥首相阿齐兹·阿汉努什（Aziz Akhannouch）以及摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（Mohamed Ould Errachid）和众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米（Rachid Talbi El Alami）致贺电。
同日，越南外交部长黎怀忠向摩洛哥外交与国际合作大臣布里达（Nasser Bourita）致贺电。（完）
越南高级领导人向老挝高级领导人致贺电
值此老挝第十届国会第一次会议选举老挝人民革命党中央总书记通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）连任国家主席；宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）连任政府总理；赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）连任国会主席；以及本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）连任国家副主席之际，3月23日，越南共产党中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏和国家副主席武氏映春分别向老挝高级领导人致贺电。