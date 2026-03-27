时政

越南领导人致电祝贺越南与摩洛哥建交65周年

越南国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏分别向摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）、摩洛哥首相阿齐兹·阿汉努什（Aziz Akhannouch）以及摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（Mohamed Ould Errachid）和众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米（Rachid Talbi El Alami）致贺电。

越南国会主席陈青敏会见摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（2025年7月25日）。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（2025年7月25日）。图自越通社

越通社河内——值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏分别向摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）、摩洛哥首相阿齐兹·阿汉努什（Aziz Akhannouch）以及摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（Mohamed Ould Errachid）和众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米（Rachid Talbi El Alami）致贺电。

同日，越南外交部长黎怀忠向摩洛哥外交与国际合作大臣布里达（Nasser Bourita）致贺电。（完）

越通社
#越南国家主席梁强 #政府总理范明政 #越南与摩洛哥关系 #建交
关注 VietnamPlus

相关新闻

老挝第十届国会第一次会议现场。图自越通社

越南高级领导人向老挝高级领导人致贺电

值此老挝第十届国会第一次会议选举老挝人民革命党中央总书记通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）连任国家主席；宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）连任政府总理；赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）连任国会主席；以及本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）连任国家副主席之际，3月23日，越南共产党中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏和国家副主席武氏映春分别向老挝高级领导人致贺电。

越南与智利国旗。图自互联网

越南与智利领导人就两国建交55周年互致贺电

值此越南社会主义共和国与智利共和国建交55周年（1971.3.25-2026.3.25）之际，2026年3月25日，越南国家主席梁强与智利当选总统何塞·安东尼奥·卡斯特（José Antonio Kast）互致贺电。

更多

越南政府常务副总理阮和平会见恒星发展基金会主席何塞·费尔南德斯·达蓬特（José Fernández da Ponte）。图自越通社

阮和平常务副总理会见联合国与美国领先金融集团领导

越南政府常务副总理阮和平在对美国进行工作访问期间，于纽约时间3月25日会见了美国金瑞基金（KraneShares）、恒星发展基金会（Stellar）、Polymorphic Capital投资基金会、德克萨斯太平洋集团（TPG）以及海妖(Kraken)交易所等美国多家领先的新金融科技机构和投资基金的负责人。

中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校。图自CMG

中越加强军事交流与合作

3月26日，在中国国防部例行记者会上，针对记者关于中越两国外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制的战略意义，以及2026年中越军事交流与合作具体协议的提问，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校表示，中越两国军队将继续为地区和平与繁荣注入积极、稳定的正能量。

越摩友好关系日益深入发展

越摩友好关系日益深入发展

越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。

双方代表合影。图自越通社

进一步加强越南与俄罗斯地方间合作

在越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问期间，莫斯科市、河内市和胡志明市之间的三方工作会议在莫斯科市应急中心举行，旨在进一步促进越南与俄罗斯地方合作。

越南政府总理范明政的送行仪式。图自越通社

范明政俄罗斯之行：在新纪元中重新定位并提升越俄合作水平

越南政府总理范明政刚圆满结束对俄罗斯联邦进行的正式访问。此访不仅进一步深化两国传统友谊和始终如一关系，还有助于重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系。特别是，此访为两国在保障能源安全和交通基础设施发展方面的合作创造了突破口。

越中老三国代表签署绿三角区域执法合作机制协议。图自越通社

越中老三国边境地区执法合作机制启动

越通社驻北京记者报道，中国普洱边境管理支队、猛康出入境边防检查站，越南奠边省边防部队指挥部以及老挝丰沙里省公安厅于3月25日在中国云南省普洱市江城县举行了绿三角区域执法合作机制协议签约仪式。

越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。图自越通社

【📝时评】越共十四届二中全会：对务实运作机制带来突破充满信心

越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议经过三天紧张、认真、负责任的工作后圆满闭幕。可以清晰地看到，中央在党和国家重大问题上达成了高度一致。中央的高度一致不仅停留在认识层面，还体现在为推动整个任期实现务实运作，取得重大突破并实现可持续发展夯实基础。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。图自越通社

越南政府总理范明政访俄取得务实、全面成果

越南外交部副部长黎氏秋姮表示，越南政府总理范明政于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问取得圆满成功，达成多项务实、全面成果，为提升越南—俄罗斯全面战略伙伴关系注入新动力。

附图 图自越通社

在全球地缘政治动荡中寻找“生存动力”

多年来，越南经济早已习惯在风浪与挑战中适应前行。然而，2026年的这场“风暴”呈现出完全不同的形态：它不再是单一困难，而是多重外部冲击的叠加共振——从地缘政治紧张导致供应链断裂，到运输与物流成本、原材料价格飙升，再到汇率压力加重资金流动负担，尤其是国际市场充满不确定性的新增关税壁垒。当前一个紧迫的问题是：越南企业如何不仅能够站稳脚跟，还能找到战略转型之路，在全球贸易版图上走得更远？

政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

范明政总理的日程安排非常密集，共开展了约30项活动，同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈；会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金、俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古等。