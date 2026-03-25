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越南外交部长黎怀忠与菲律宾外交部长拉扎罗通电话

3月25日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）通电话，就越菲关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。

越南外交部长黎怀忠。图自越南外交部
越南外交部长黎怀忠。图自越南外交部

越通社河内——3月25日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）通电话，就越菲关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。

两位外长高度评价近期两国及两国外交部之间的合作成果；一致同意继续提升政治、外交、国防、安全、经济、民间交流等全方位合作水平，为切实纪念两国建交50周年（1976.7.12-2026.7.12）做出贡献。

双方强调了促进党、国家、国会等各级部门行业、各个渠代表团互访的重要性；发挥好双边合作机制特别是越菲双边合作混合委员会机制的效率，力争早日实现双边贸易额突破100亿美元的目标。

就共同关心的国际和地区问题交换意见时，两位部长一致认为，在当前充满波动与挑战的背景下，东盟需保持经常性信息交流，协同应对挑战，展现团结、中心作用、充满韧性以及解决新问题与新挑战的能力。

黎怀忠部长强调，越南支持菲律宾成功履行2026年东盟轮值主席国职责，并支持以“共航未来”为主题的东盟年各项优先事项；高度评价菲律宾在2026年初以来举办的各场重要部长级会议中所发挥的引领作用，以及菲律宾在引领和提升东盟责任意识，并针对中东紧张局势升级促成东盟共同立场方面所做出的努力。（完）

越通社
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