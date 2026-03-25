越南政府总理范明政会见俄罗斯国家杜马主席

越通社莫斯科——据越通社特派记者报道， 3月24日下午，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政在俄罗斯国家杜马（下议院）驻地会见了俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）和俄国家杜马多个政党的代表。



沃洛金祝贺越南党、国家和人民成功举办越南共产党第十四次全国代表大会以及国会换届选举，同时向越共中央总书记苏林、国会主席陈青敏及越南高级领导人致以最美好的祝愿。沃洛金强调，俄罗斯将越南视为其老朋友和在亚太地区最重要的合作伙伴之一；尽管来自不同政党，国家杜马议员都对越南抱有良好印象，并一致支持推动俄越全面战略伙伴关系的发展。



沃洛金表示，俄罗斯国家杜马愿与越方密切配合，落实两国高层达成的各项协议，推动俄越全面战略伙伴关系不断走深走实、取得实效。俄罗斯议会将继续同越南国会紧密合作，完善涉及经贸、能源、教育培训等领域的双边合作法律框架。



会见中，越南政府总理范明政感谢沃洛金对越俄关系发展、特别是两国议会合作的支持。



范明政总理还转达了越共中央总书记苏林及越南高级领导人对沃洛金的问候，称其为越南党、国家、国会和人民的亲密、珍贵朋友。



范明政总理通报并高度评价其与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京会谈及与俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科会见所取得的成果。



范明政总理强调，越南高级代表团此次访俄具有重要意义，旨在推动落实两国高层协议，特别是越共中央总书记苏林与俄罗斯总统普京达成的共识；就重新定位并全面提升越俄合作关系若干重要方向，以满足新时代各自国家的发展需求达成一致，并探讨深化各领域双边合作的具体措施。



范明政总理会见沃洛金场景。图片来源：越通社

范明政总理高度评价俄罗斯国家杜马及沃洛金在完善法律框架、推动落实高层协议、支持实施具体合作项目方面发挥的重要作用；同时感谢俄罗斯议会为在俄越南人社群提供关心与安全保障，帮助其稳定生活、融入当地社会，成为连接两国人民友谊与合作的桥梁。范明政总理还祝愿俄罗斯将于2026年9月举行的国家杜马选举取得成功。



双方在会见中一致认为，近年来两国国会/议会关系发展良好，在双边和多边框架下保持密切配合与高效合作，特别是轮流举办议会间合作委员会会议等机制运行顺畅。双方表示相信，两国国会/议会将在新一届任期内继续为落实高层协议创造有利条件，与两国政府并肩协作，为提升越俄关系作出积极贡献。



沃洛金强调，尽管两国关系近年来不断发展，但俄越全面战略伙伴关系仍具有广阔潜力和发展空间。



在此基础上，双方就今后推动互访、在国际和地区框架内相互支持、加强立法与监督经验交流、为落实合作协议和签署新协议创造便利条件等问题进行了深入讨论；一致同意加大力度解决经贸合作中的困难与障碍，推动人文交流、地方合作、旅游以及教育培训和科技合作。



沃洛金表示始终希望越南实现繁荣发展，并高度支持在越南宁顺省建设宁顺一号核电站的合作协议，认为这是越南能源发展的重要项目，将为未来经济腾飞奠定基础。



两位领导人一致表示相信，越俄源远流长的传统友好关系将不断得到巩固和发展，为两国人民带来利益，为地区和世界的和平、稳定与合作作出贡献。（完）