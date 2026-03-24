时政

胡德福副总理：欧盟是越南首要经济合作伙伴之一

胡德福在论坛上发表讲话时强调，30年来，越欧关系不断强劲发展。目前，欧盟是越南长期且可靠的首要经济合作伙伴之一，双边贸易额稳定增长，并希望在多领域继续扩大合作。

越南政府副总理胡德福在会上发表讲话。图自越通社
越南政府副总理胡德福在会上发表讲话。图自越通社

越通社河内——3月24日上午，越南政府副总理胡德福在河内出席以“全球门户战略：面向可持续未来的投资合作”为主题的欧盟与越南商务投资论坛。此次论坛由欧盟驻越南代表团与越南财政部外国投资局以及越南欧洲商会（EuroCham）联合举办，吸引了来自政府机构、金融组织及越欧领先企业的约500名代表参加。

胡德福在论坛上发表讲话时强调，30年来，越欧关系不断强劲发展。目前，欧盟是越南长期且可靠的首要经济合作伙伴之一，双边贸易额稳定增长，并希望在多领域继续扩大合作。

胡德福建议欧盟加强支持越南获取绿色金融资源、转让技术，并推动在可再生能源、绿色经济、数字经济、半导体技术及战略基础设施等领域的投资。同时呼吁欧盟成员国尽快完成对《越欧投资保护协定》（EVIPA）的批准，从而完善法律走廊，增强双方企业的信心。

本次论坛焦点是欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包，重点用于能源转型、可持续交通发展及基础设施能力提升。

欧盟负责国际伙伴关系的委员约瑟夫·西克拉（Jozef Síkela）表示，这是满足越南对清洁能源和可持续发展日益增长需求的具体举措。其中，装机容量为1200兆瓦的北爱抽水蓄能电站项目被视为重点投资项目之一，有助于确保电力系统稳定运行并提高可再生能源的综合能力。

此外，欧盟还启动了价值4000万欧元的可持续交通支持机制，为大型铁路和城市交通项目筹集超过 10 亿欧元的资金。

此次论坛另一大亮点是促进绿色金融并为民营部门提供支持。欧洲投资银行（EIB）与越南科技商业股份银行（Techcombank）宣布签署2亿欧元的融资协议，旨在扩大越南企业在可再生能源、节能和清洁交通等领域中获取资金的渠道。

vnanet-potal-dien-dan-kinh-doanh-va-dau-tu-eu-viet-nam-chien-luoc-cua-ngo-toan-cau-lan-thu-nhat-8659536.jpg
越南政府副总理胡德福和欧盟负责国际伙伴关系的委员约瑟夫·西克拉见证了法国开发署（AFD）与越南电力集团（EVN）关于北爱抽水蓄能电站项目贷款协议的签字仪式。图自越通社

EIB 副行长尼古拉·比尔（Nicola Beer）表示，EIB 将通过提供长期资金、技术专业知识和高标准，继续与越南同行，助力促进绿色转型进程并提升增长质量。

论坛的各专题讨论会聚焦支撑越南可持续发展的关键领域，包括：可持续交通、能源转型、基础设施互联互通、绿色与数字“双重转型”，以及投资经营活动中的环境、社会和治理（ESG）标准，为政策制定者、企业领袖和专家直接沟通，更新趋势并寻找合作商机提供便利。

除了政策对话外，欧盟和越南企业在交通运输、物流、数字医疗和工业等领域的多项合作协议公布仪式将在此次论坛期间举行，有助于促进经济互联互通和扩大价值链。


同日，胡德福会见了来访的约瑟夫·西克拉委员。会见中，他强调，越南一向重视并支持包括“全球门户”在内的欧盟各项倡议，其符合越南可持续发展目标。

胡德福建议约瑟夫·西克拉在“全球门户”框架内配合有效开展越南各合作项目，并鼓励欧盟企业投资于越南的大型项目，包括胡志明市和岘港市新设立的国际金融中心，有助于加强在基础设施互联互通、绿色转型、数字化转型、能力建设方面的合作，并促进越南企业更深入地参与欧盟供应链。

约瑟夫·西克拉强调，欧盟将越南视为东盟中最重要合作伙伴，并认为，在世界形势复杂多变的背景下，越南是极为可靠的伙伴。双方需要加强在投资、基础设施互联互通、能源转型和人力资源开发等领域的合作，以服务于绿色、数字和循环经济发展。

双方一致同意在新关系框架内继续加强交流、密切合作，为促进世界和地区的和平、稳定、合作与可持续发展作出积极贡献。（完）

“欧盟与越南商务投资论坛——全球门户战略”将于3月24日在河内举行。（组委会供图）

欧盟与越南商务投资论坛即将举行

欧盟驻越南代表团与越南计划投资部外国投资局（FIA）、越南财政部以及越南欧洲商会（EuroCham）将于3月24日在河内共同举办“欧盟与越南商务投资论坛——全球门户战略”。

越通社
#胡德福 #越欧 #欧盟 #能源 #电能 越南
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

“欧盟与越南商务投资论坛——全球门户战略”将于3月24日在河内举行。（组委会供图）

欧盟与越南商务投资论坛即将举行

欧盟驻越南代表团与越南计划投资部外国投资局（FIA）、越南财政部以及越南欧洲商会（EuroCham）将于3月24日在河内共同举办“欧盟与越南商务投资论坛——全球门户战略”。

更多

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社

俄罗斯官员：范明政总理访俄巩固经济发展自主能力

越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。

范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社

范明政总理访俄期间考察核能与地铁发展

当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。 图自越通社

俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。

座谈会现场。图自越通社

越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。

越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。图自越通社

巩固和加强越澳海军友好合作关系

越通社驻悉尼记者报道，在历经近60天、航行超过11000海里，参加庆祝澳大利亚皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式和多国海军"卡卡杜-2026"演习后，3月23日，越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。016-光中号舰的指挥员和水兵们接待了越南外交机构及驻外代表机构代表、澳大利亚嘉宾以及越侨代表。

青年团成员表演歌曲《越南万岁》。图自越通社

越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。

值此老挝第九届国会批准老挝外交部长通沙万·丰威汉出任老挝政府副总理之际，3月23日，越南驻老挝大使阮明心率大使馆代表团前来祝贺。图自越通社

越老加强合作 落实“战略对接”内涵

阮明心代表越南党、国家和人民强调，越南一直大力支持老挝的全面革新事业，并始终与老挝并肩同行，在老挝保卫、建设和发展国家的事业中给予最高优先和全力支持。

101岁高龄选民段氏顺在河内市巴亭坊第8投票区投票。图自越通社

📝时评：揭开歪曲越南选举结果的手段

关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。

越共中央总书记、中央军委书记苏林；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏等各位党和国家领导人出席音乐会。图自越通社

越共中央总书记苏林出席《阳光下的声音》音乐会

3月23日晚，在越共中央军委-国防部的指导下，越南军队文化艺术大学在河内举行了《阳光下的声音》室内交响音乐会，并宣布成立军队交响乐团。这是庆祝越共十四大和第十六届国会及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举成功召开的富有意义的活动。