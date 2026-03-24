越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

越通社河内——值此胡志明共产主义青年团成立95周年之际，越共中央总书记苏林发表题为《青年与国家未来》的署名文章。文章全文如下：



青年与国家未来

越共中央总书记 苏林

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。在党的光荣旗帜下，在敬爱的胡伯伯和革命前辈的引领下，我国青年用崇高的理想、爱国主义和奉献热情谱写了壮丽的历史篇章。



在革命的每一个阶段，青年始终是先锋力量，发挥着核心作用。早在建党准备时期，越南青年就发挥了极其重要的作用。通过越南青年革命同志会及其前身组织，许多爱国青年很早就接触到革命理论，传播马克思列宁主义，建立革命根据地，为越南共产党的诞生准备了干部队伍和思想政治基础。许多党和革命前辈，在青年时就肩负起重任。在抗法、抗美救国战争中，青年是“为祖国决生而决死”的一代人，他们出现在战壕里、火线上、大后方、工地上，积极投身于“三随时”、“三能干”、“五冲锋”等运动。特别是，青年突击队已成为革命英雄主义的光辉象征，为民族解放事业的胜利作出了极其重要的贡献。当国家进入革新事业时期，青年继续成为迅速接触新事物、敢想敢干、在学习、科研、生产劳动、经营和国际融入中发挥先锋作用的生力军。



当前，我们生活在一个国家实力越来越取决于创新能力、科技水平、人力资源质量和对世界重大变局适应能力的时代。经济体之间的竞争不再主要依赖资源或投资，而日益取决于知识、技术、治理模式和新附加值。在世界形势复杂多变、难以预测的背景下，建设独立自主的经济、提升国家战略自主能力的要求变得空前紧迫。因此，创新不再是某个行业或某几个企业的事情，而必须成为全国、各个层级、各个地方、每个机关单位乃至每一位公民，尤其是年轻一代的普遍发展精神。深刻认识到这一点，我党颁布了关于促进科学技术、改革创新和国家数字化转型取得突破的第57号决议，将其确定为在新时期实现快速、可持续发展，提升经济竞争力，增强国家实力和战略自主能力的重要动力。



我们高兴地看到，越来越多的越南青年在科技、信息技术、人工智能、生物技术、自动化、创业创新、高科技农业、数字经济、教育、医疗、环境、文化等各个领域，展现出了智慧与才干。在许多地方，尽管条件艰苦，许多团员青年依然坚持在劳动、数字化转型、服务社区、建设新农村、文明都市、保护和弘扬民族文化价值等方面探索创新。这表明，创新并非遥不可及。它可以始于现代实验室，也可以源于一个旨在解决人民、企业、地方和国家实际问题的微小想法。

向首都先进青年团干部颁发荣誉证书。图自越通社

创新不单指高科技或吸引巨额投资的项目。首先，它是一种发现不合理之处以寻求更优解决方案的能力；是敢于提出问题、勇于尝试、为了共同利益而改变的精神；是将想法转化为解决方案，将知识转化为生产力，将创意转化为价值。一位年轻人成功研发出新技术是创新；一位工程师改进生产线以节省原料、提高生产力是创新；一位年轻医生、教师或干部应用技术更好服务人民也是创新。哪里有奋发向上、更好服务社区的精神，哪里就有创新。



因此，青年的创新事业不应局限于几个时髦的领域，而应涵盖国家生活的方方面面。在学习中，青年需要培养批判性思维、系统性思维、终身自学能力、掌握外语、生活技能和科研方法。在劳动中，要尊重纪律、遵守流程，但不墨守成规、不满足于现状。在生产经营中，要大胆应用技术，提升治理水平，改善生产率，用质量和创意打造越南品牌。在公共部门，青年要为建设现代、透明、高效、有力的行政体制贡献力量。在文化、社会、环境、国防、安全等领域，青年也要主动将新做法应用于实践中，在现实空间和虚拟空间传承民族特色、保卫祖国。



然而，真正的创新离不开生活理想、道德和公民责任。青年要敢想、敢做、敢于尝试新事物；但这并不意味着随意、急躁、追逐潮流或一时的名气。创新必须与服务祖国、服务人民、遵守法律、尊重道德、文化、社区利益和国家民族利益相结合。只有当一个创新构想能使生活更美好、社会更文明、人民得到更好服务、国家更强大、更独立自主时，它才具有真正的价值。青年越是精通技术、越能快速接触新事物，就越要保持理想、政治定力、社会责任感和爱国心。这是确保创新朝着正确方向、健康、可持续发展的保障。



我希望当今的越南青年始终牢记：新时代的爱国主义不仅体现在情感上，更要体现在知识、行动能力、征服科技新高峰的精神和掌握国家未来的意志上。成功始于不断学习、不断完善、不断为自己提出更高要求的精神。缺乏严谨的劳动态度，就不会有持久的成功；缺乏持之以恒的积累，就不会有伟大的工程；仅靠运气或一时的灵感，就不会有真正的成就。通向成功的道路，既需要才华与纪律，也需要热情与深度，更需要远大理想与谦逊、求真务实的态度。

岘港青年团员将修复后的烈士照片赠予其亲属。图自越通社

祖国需要青年具备终身学习的精神。在世界快速变化的背景下，如果我们止步不前，今日的知识可能很快就会过时。因此，学习不应局限于学校或人生的早期阶段，而必须成为一种常态品格。越南青年需要主动更新知识，提高生活技能、技术应用能力、外语水平、国际合作能力以及在多领域、多文化环境中的工作能力。但学习不仅是为了就业或谋取个人发展，学习还为了开阔视野，提高奉献能力，以便当国家需要时，每位青年都有足够的能力和定力承担更大的使命。一个创新强国，首先必须是一个拥有好学青年以及能将知识转化为行动的良好环境的国家。



青年也需要大力培育创业精神，但这必须是基于智慧、商业道德和为创造社会新价值的抱负而创业。创业不仅是为了个人成功，也是为了解决社区问题，为他人创造就业机会，为提高经济的自主能力作出贡献。我希望越南年轻企业家不仅专心致志做大企业，而且要做有德行的企业；不仅追求利润，还追求可持续价值；不仅靠低价竞争，更靠技术、质量、管理和信誉竞争。国家非常需要敢于进入新领域的青年科学家、征服核心技术的青年工程师、从事智慧农业的青年农民、大力革新行政流程的青年公务员、创作有影响力作品的青年文艺工作者、以及掌握现代技术为保卫祖国贡献力量的青年战士。



总而言之，今天的青年可以提出行动口号：“自强担当 - 先锋创新 - 渴望奉献 - 掌握未来”。

要实现这一点，不能仅将期望放在青年肩上，整个政治体系和社会各界都必须共同行动。国家需要进一步完善机制体制，破除障碍，营造透明、便利的创新法律环境，鼓励尝试，保护那些为了共同利益敢于思考、敢于行动、敢于创新的人。教育机构要大力革新教学方法，注重培养独立思维、解决问题能力、合作技能与实践能力。科研院所、大学和企业需要加强联系，形成从研究到应用、从想法到产品、从实验室到市场的连通链条。当体制畅通、环境有利、社会信任得到巩固时，青年的创造力将得到充分发扬。

来自兴安省美好坊的团员陈廷长2024年投建一家服装厂。目前，该工厂为约150名工人提供稳定的就业机会。图自越通社

胡志明共产主义青年团组织必须继续革新活动内容和方式，真正成为青年的同行者，成为汇聚、鼓舞、发现、培养和支持青年才俊的共同家园。青年运动必须成为年轻一代在理想、道德、能力和责任方面成长的环境；同时也是发现新人、成功模式、有效做法和典型榜样之处。当组织得当、正确激发时，青年完全能够为国家和社会作出切实贡献。



我建议各级党委、政府、祖国阵线、各政治社会组织、企业界、知识分子、文艺工作者、教师、科学家以及全体人民，继续对年轻一代的成长给予更大的关怀。要倾听青年的声音，尊重他们正确的想法，在青年学习、科研、创业、立业、成家的过程中与他们同行。一个国家要实现快速可持续发展，离不开对年轻一代的信任。但这种信任不应只停留在口头上，更必须通过机制、政策、资源、有利环境，以及前辈的以身作则、细心引导和传递责任来体现。



值此胡志明共产主义青年团成立95周年之际，希望当今的越南青年继续发扬光荣传统，铸就奉献理想，丰富智慧，锤炼定力，修养道德，提升创新能力，掌握科学技术和数字化转型，勇敢踏入新领域、攻坚克难、探索无先例可循的事业。



基于这一信念，我们有理由期待，越南年轻一代将用当今时代的语言——知识、创新、责任和奋发图强的语言，续写民族辉煌的历史篇章。（完）