☀️越通社早安咖啡（2026.3.24）

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证两国政府关于在越南领土上合作建设核电站协议的签署。图自越通社

越通社河内——3月23日下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见来访的柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安。阅读全文



·3月23日晚，越南军队文化艺术大学在河内举行了《阳光下的声音》室内交响音乐会，并宣布成立军队交响乐团。这是庆祝越共十四大和第十六届国会及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举成功召开的富有意义的活动。越共中央总书记、中央军委书记苏林；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏等各位党和国家领导人出席活动。 阅读全文



·越通社特派记者报道，在对俄罗斯进行正式访问的期间，当地时间3月23日，越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）举行会谈。当天，范明政会见了俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫。阅读全文



·越南政府总理范明政刚签署第 468/QĐ-TTg 号决定，批准《保护和协助儿童在网络环境中发展计划（2026-2030 ）》。 该《计划》旨在落实“双重目标”，即在国家数字化转型的背景下，加强保护儿童，同时协助、促进儿童健康发展，提升数字能力，力求在新形势下为形成越南“数字公民”一代做出贡献。阅读全文



让儿童在网络环境中健康发展。图自越通社

·在中东冲突影响导致全球石油危机仍难以预测的背景下，除了其他根本性和长期性方案外，实现供应来源多样化，以满足国内需求正是当务之急。



·越南政府副总理范氏青茶近日签署第463/QĐ-TTg号决定，颁布《关于开展“大力发展民营企业、提升国有企业效能”竞赛运动的实施计划》，目标是在2026-2030年期间实现国内生产总值年均增长10%以上。



·正在对德国进行工作访问的越南政府副总理阮志勇近日会见了越南驻德国大使馆干部和工作人员、越德创新网络（VGI）以及正在德国和欧洲生活与工作的越南专家、知识分子和企业家代表。



·越南工贸部将同芹苴市人民委员会于 3 月 24 日在芹苴市联合举行“2026 年大米出口促进会议”。



·3月23日，越南航海搜救协调中心与有关单位配合，组织紧急救援，将在海上航行的外国游轮上的两名重病高龄乘客安全送上岸，以便及时接受治疗。

据英国著名报纸《每日电讯报》发布的“2026 年热情接待游客的美丽国家”排名，越南位列第三。图自互联网

·越通社驻巴黎记者报道，3月23日，越南驻法国大使郑德海会见法国国家铁路公司(SNCF) 旗下SNCF International总裁迭戈·迪子心（Diego Diaz），共商铁路领域合作机会，特别是越南高速铁路的发展问题。

·越通社驻老挝记者报道，值此老挝第九届国会批准老挝 外交部长通沙万·丰威汉出任老挝政府副总理之际，3月23日，越南驻老挝大使阮明心率大使馆代表团前来祝贺。



·越通社驻悉尼记者报道，在赴澳大利亚参加庆祝该国皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式和多国海军"卡卡杜-2026"演习后，3月23日，越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口，接待越南驻澳代表机构代表、澳大利亚嘉宾及越侨代表前来参观交流。



·3月23日下午，越南驻印度大使馆同相关合作伙伴在新德里成功举行了2026年“越南-印度电子和信息技术企业论坛”。



·越通社驻布拉格记者报道，越捷航空公司（Vietjet Air）正推进开通河内至捷克布拉格新航线并在哈萨克斯坦阿拉木图设立技术经停站点计划实施，从而扩大越南与中欧地区之间的航线网络。（完）