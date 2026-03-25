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政府总理范明政会见俄罗斯联邦安全会议秘书

3月24日，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政会见了俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。绍伊古强调俄罗斯愿在当前国际形势复杂多变背景下，支持越南保障能源安全。

政府总理范明政会见俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。图片来源：越通社
政府总理范明政会见俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。图片来源：越通社

越通社莫斯科——据越通社特派记者报道， 3月24日，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政会见了俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。

在会见中，绍伊古祝贺越南成功举行越南共产党第十四次全国代表大会和国会换届选举，并表示相信在越南共产党的领导下，越南将顺利实现各项优先战略，在未来实现国家繁荣发展。

绍伊古表示，近年来，在越共中央总书记苏林和俄罗斯总统普京的密切指导和大力支持下，俄越全面战略伙伴关系在多个领域取得积极进展。同时，他高度评价两国外交部及驻外使馆在搭建桥梁、推动合作方面发挥的重要作用，为双边关系发展作出积极贡献。

范明政总理祝贺俄罗斯在普京总统领导下取得的重大、全面发展成就，并高度评价俄罗斯联邦安全会议及绍伊古在维护政治稳定、国家安全和推动经济社会发展方面发挥的重要作用。

范明政总理介绍了越共十四大取得的重要成果，并表示越南力争到2030年成为具有现代工业的中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。

范明政总理强调，越南始终铭记前苏联以及当今俄罗斯人民给予的真挚支持与帮助，指出两国经历历史跌宕起伏、始终并肩前行，因此在新阶段更需共同努力，维护并发展两国历代领导人和人民共同培育的友好关系。

范明政总理表示，此访具有十分重要意义，有助于重新定位并全面提升两国合作水平，推动各自国家在新形势下实现经济社会发展，同时为地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

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政府总理范明政会见俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古场景。图片来源：越通社

绍伊古表示，俄方将同越南各部委密切配合，有效落实两国高层互访和接触中达成的各项协议，并强调俄罗斯愿在当前国际形势复杂多变背景下，支持越南保障能源安全。同时，俄方希望在巩固现有合作基础上，拓展新的合作领域，推动双边关系迈上新台阶。

在高度政治互信的氛围中，双方回顾了近年来双边合作的重要成果，肯定已取得的积极进展，并就解决存在问题、推动在国防安全、经贸投资、油气能源、交通运输、人文交流、旅游等领域合作提出多项具体措施。

双方一致同意加强军事技术合作和高质量人力资源培训，充分发挥越俄热带中心作用，进一步推动科技领域合作。

两国领导人一致认为，双方合作潜力巨大，应继续深化各领域合作；同意支持两国有关机构加强信息交流，携手应对传统与非传统安全挑战，为促进地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献，确保符合联合国宪章和国际法。

关于在俄越南人社群，双方一致认为越南人社群为两国传统友谊作出积极贡献。绍伊古表示欢迎更多越南人赴俄生活、学习和工作，为俄罗斯发展贡献力量。

范明政总理强调，越南党和国家始终关心海外越南人社群，鼓励其遵守当地法律法规和风俗习惯，积极融入当地社会，为俄罗斯经济社会发展作出贡献。

双方表示相信，在坚定决心和高度政治互信基础上，越俄传统友谊和全面战略伙伴关系将在新形势下不断提升，取得更加务实的成果，造福两国人民。（完）

越通社
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