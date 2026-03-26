越南政府总理范明政会见俄罗斯总统普京

越通社河内——对俄罗斯联邦进行正式访问期间，2026年3月25日，越南政府总理范明政在首都莫斯科克里姆林宫会见了俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）。



普京对范明政及越南高级代表团访俄表示欢迎，并强调越南始终作为俄罗斯在亚太地区真诚的朋友和重要的伙伴；俄罗斯始终重视不断深化与越南的全面战略伙伴关系。趁此机会，俄总统普京向越共中央总书记苏林、国家主席梁强及越南其他高级领导人致以问候和祝福，并对越南共产党第十四次全国代表大会以及第十六届国会和各级人民议会选举的圆满成功表示热烈祝贺。普京总统坚信，凭借越共十四大提出的重要战略方向，越南将继续强劲发展，实现到2030年和2045年的发展目标，不断提高在国际舞台上的地位与角色。



普京总统强调，范明政总理作为越共十四大后首位访俄的越南主要领导人，对继续巩固与发展双边合作具有极其重要的意义。普京强调，范明政总理始终作为俄罗斯国家和人民亲密的朋友，也是他个人可靠的同志。



普京总统强调，俄罗斯愿在各领域上强力推动与越南的合作，同时希望将两国合作范围扩大到符合越南发展需求且俄罗斯具有优势的新领域，如新能源、绿色转型、数字化转型、医疗卫生及高质量人力资源培训。



政府总理范明政对普京总统、俄罗斯领导人和人民对越南高级代表团给予隆重、热情接待表示衷心感谢；同时向普京总统转达苏林总书记、梁强主席及越南其他高级领导人的亲切问候，感谢前苏联和当今俄罗斯联邦在越南争取民族独立、国家统一及祖国建设与发展事业中所给予的真诚、无私帮助。



范明政重申，越南党、国家和政府始终高度重视越俄传统友谊与全面战略伙伴关系，希望同俄方日益深化双边关系，发扬现有的优良传统，有效挖掘各自国家的潜力和优势，在平等互利的基础上促进合作，服务于各自国家的发展目标，造福两国人民，并为地区及世界的和平、合作与发展做出贡献。



越南政府总理强调，普京总统是越南一大朋友，为越俄传统友好关系做出了巨大贡献，推动两国关系日益密切与发展。范明政总理为近期双边关系的积极发展势头感到满意，认为双方取得重要的外交成果为两国多领域合作提供了战略指引，并注入了新动力。



在友好、互信与真诚的气氛中，两国领导人相互通报了各自国家的情况及经济社会发展战略方向。双方高兴看到近期在两国政府以及相关部委、行业和地方的努力之下，越俄多方面合作关系发展势头良好。



双方会见现场。图自越通社

在此基础上，范明政总理与普京总统就各自国家的需求与潜力深入交换了意见，并确定了未来双边合作的重点领域和各大方向，旨在进一步深化越俄全面战略伙伴关系，并将其视为两国长期的战略优先。



双方一致同意，通过党、国家、政府、国会、地方、企业及民间交流等各个渠道，特别是高层代表团互访，继续巩固政治互信；维持现有合作机制的有效运行，包括越俄政府间经济贸易和科学技术合作委员会，并研究建立新的合作机制。



双方承诺加强经贸与投资合作，鼓励并为两国企业赴对方国家开展业务与投资创造便利条件；促进企业对接，实现市场与供应链多元化；着力消除体制、结算、运输等方面的障碍；旨在推动双边贸易额朝着平衡、可持续的方向提升。



双方确定，能源与油气、科学技术、创新、基础设施发展是符合各自国家发展需求的核心领域。普京总统高度评价两国政府在结束谈判并签署《在越南建设宁顺一号核电站协议》方面所做的努力，强调在确保安全、高效并符合国际标准的基础上开展合作，是保障能源安全与可持续发展的重要方向。



他强调将指示俄罗斯政府抓紧开展后续步骤，尽早启动该项目，使其成为新时代中越俄友谊的新象征。双方支持两国能源及石油企业加强合作，在符合国际法的基础上扩大在对方领土的投资与经营。



双方认为需加强军事技术、安全及科学技术领域的合作。范明政总理高度评价作为世界领先国家之一的俄罗斯在基础科学及卓越技术方面的实力；建议在越俄热带中心合作经验的基础上，双方应注重加强在基础科学、新技术、高新科技、生物医学及航空航天等领域的合作。



双方一致认为，需加强民间交流，为两国公民往来创造便利条件，从而促进旅游业发展，吸引两国更多游客赴对方国家旅游。普京总统指示俄罗斯外交部考虑对越南公民实施免签政策。双方还商定增加向越南学生提供的奖学金名额。



两位领导人还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。



值此机会，范明政总理代表越南党和国家领导人，郑重邀请普京总统在方便的时候访问越南。普京总统愉快地接受了邀请。



这是范明政总理应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀请，于3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问期间的最后活动。



同日傍晚，越南政府总理范明政及越南高级代表团离开首都莫斯科启程回国，圆满结束对俄罗斯的正式访问之行。（完）